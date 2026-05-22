Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι για ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρόλο που οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,5% στις 623,79 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς άνοδο σε εβδομαδιαία βάση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι υπάρχουν «κάποιες καλές ενδείξεις» στις συνομιλίες, ενώ υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν αμβλυνθεί.

Τα βασικά σημεία διαφωνίας αφορούν το απόθεμα ουρανίου της Τεχεράνης και τους ελέγχους επί του Στενού του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

