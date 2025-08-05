Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, συνεχίζει την ισχυρή δυναμική του επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των οφειλετών. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οι ρυθμίσεις ανήλθαν σε 40.515, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 13,25 δισ. ευρώ.

Η ροή των αιτήσεων και υποβολών παραμένει σταθερή, παρά τη θερινή περίοδο, με 6.500 νέες αιτήσεις και 4.600 υποβολές μόνο τον Ιούλιο. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκαν 1.949 νέες ρυθμίσεις, με αρχικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 540 εκατ. ευρώ, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Οι ρυθμίσεις αυξήθηκαν κατά 30%»

Η αλματώδης αύξηση των ρυθμίσεων οφείλεται στις νέες προβλέψεις του Εξωδικαστικού που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαϊου 2025 και έδωσαν τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με δίκαιους και βιώσιμους όρους.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δήλωσε σχετικά:

«Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι ένα εργαλείο που εξελίσσουμε συνεχώς. Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών και η διεύρυνση της περιμέτρου των οφειλετών ώστε να καλύπτεται και η μεσαία τάξη, αποδίδουν ήδη καρπούς: Μέσα στους τρεις πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου πλαισίου καταγράψαμε αύξηση 30% στις επιτυχείς ρυθμίσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Με σχέδιο και μεθοδικότητα, διασφαλίζουμε ότι περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ρυθμίσεις που στηρίζουν την κοινωνία και ενισχύουν την οικονομία».

Έμφαση στην κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Από τα στοιχεία του Ιουλίου προκύπτει ότι και η κοινωνική διάσταση του μηχανισμού ενισχύεται σταθερά: στις αιτήσεις των ευάλωτων ομάδων σημειώθηκαν 314 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων οι 283 αφορούν οικονομικά ευάλωτους και οι 31 άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 263 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα των διμερών ρυθμίσεων με τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, doValue, QQuant), καθώς τον Ιούνιο ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 514 εκατ. ευρώ για 6.500 οφειλέτες, με το 37% των ρυθμίσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Ενισχυμένη εξυπηρέτηση μέσω ψηφιακών ραντεβού

Έως τα τέλη Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν περίπου 30.500 ραντεβού εξυπηρέτησης πολιτών μέσω της πλατφόρμας myEGDIXlive, με 4.300 ραντεβού μηνιαίως κατά μέσο όρο. Το 75% των ραντεβού αφορά υποθέσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, γεγονός που αναδεικνύει τη διευρυμένη πρόσβαση των πολιτών στον θεσμό και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων εξυπηρέτησης.

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Τα συνολικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης των οφειλετών, συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα, κοινωνική ευαισθησία και καινοτόμα εργαλεία εξυπηρέτησης για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

