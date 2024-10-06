Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι διαμορφώνεται το ενεργειακό κόστος στην έναρξη της χειμερινής περιόδου για το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο, ενώ η ηλεκτρική κιλοβατώρα είναι ελαφρώς ακριβότερη.

Ωστόσο, πηγή ανησυχίας για την πορεία των τιμών κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα αποτελούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στις διεθνείς τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την αγορά πετρελαιοειδών, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με τα σημερινά δεδομένα διεθνών τιμών και ισοτιμίας δολαρίου - ευρώ διαμορφώνεται κοντά στο 1,11 ευρώ ανά λίτρο έναντι 1,3-1,35 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης πέρυσι τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά ξεκινά κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Η τιμή εκκίνησης τον φετινό Οκτώβριο θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς αγοράς έως τότε.

Οι καιρικές συνθήκες τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος της χώρας παραμένουν ευνοϊκές για τους καταναλωτές, ωστόσο πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι αρκετοί μπορεί να σπεύσουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στην έναρξη της περιόδου εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε χαμηλότερα από πέρυσι επίπεδα, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές ανατιμήσεις.

Στον πεδίο του φυσικού αερίου οι τιμές διαμορφώνονται επίσης σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι, στα 6-7 λεπτά ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) από 7-8 λεπτά πέρυσι. Το ηλεκτρικό κυμαίνεται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, αντανακλώντας τις αντίστοιχες εξελίξεις στη χονδρική. Η μέση τιμή το φετινό Σεπτέμβριο ήταν 112,35 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 101,95 ευρώ πέρυσι ενώ η λιανική (μαζί με φόρους και λοιπές χρεώσεις) ήταν τον Οκτώβριο πέρυσι κοντά στα 24 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ φέτος διαμορφώνεται κοντά στα 26 λεπτά.

Η σύγκριση των εναλλακτικών καυσίμων δείχνει ότι το φυσικό αέριο είναι η φθηνότερη πηγή θέρμανσης σε σχέση τόσο με το πετρέλαιο όσο και με την ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις οι κεντρικές θερμάνσεις έχουν πρακτικά καταργηθεί από την περίοδο την κρίσης και πολλά νοικοκυριά χρησιμοποιούν ως πηγή θέρμανσης τον ηλεκτρισμό (κυρίως κλιματιστικά)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.