Η περιστολή της φοροδιαφυγής «κλειδί» για τις επόμενες φοροελαφρύνσεις

Κατά την πρόσφατη παρουσίαση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως οποιεσδήποτε μελλοντικές φοροελαφρύνσεις θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποτελεσματική περιστολή της φοροδιαφυγής.

Αντίθετα με ό,τι ίσχυε τα τελευταία χρόνια, που η υπέρβαση στην είσπραξη φόρων αποτελούσε σημαντικό παράγοντα για τις οικονομικές αποφάσεις, ειδικά κατά την περίοδο των μνημονίων, η νέα στρατηγική του υπουργείου βασίζεται στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Σημείωσε δε, ότι η φοροδιαφυγή θα είναι το κύριο πεδίο, στο οποίο η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί για να επιτύχει μακροπρόθεσμες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Την ίδια περίπου περίοδο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κοινοποίησε το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2025-2029, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις και απόψεις σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της Αρχής. Το σχέδιο αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την προσπάθεια της κυβέρνησης για φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς εξαρτάται από το κατά πόσο ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας θα επιτύχει τους καθορισμένους στόχους του.

Επιπλέον, στην ομιλία του στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής θα επιτρέψει σταδιακά μέσα στα επόμενα χρόνια τη μείωση των άμεσων φόρων. Υπογράμμισε μάλιστα πως όσο μεγαλύτερη επιτυχία σημειωθεί σε αυτό το μέτωπο, τόσο πιο δυναμικά θα μπορέσουν να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Η στρατηγική αυτή, όπως επεσήμανε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα με τη φοροδιαφυγή.

Αύξηση στα φορολογικά έσοδα

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι νέες φορολογικές μειώσεις, πρέπει να καταγραφεί μια αύξηση των μόνιμων εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι τα έσοδα από τη φορολογική συμμόρφωση να αγγίξουν τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2027, δημιουργώντας έτσι μια σταθερή βάση για φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτά τα έσοδα δεν θα πρέπει να θεωρούνται έκτακτα ή προσωρινά, αλλά θα πρέπει να είναι μόνιμα και βιώσιμα.

Επιπρόσθετα, το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει πως από το 2026 και έπειτα, περίπου 1,5 δισσ ευρώ (δηλαδή 500 εκατ. ευρώ ετησίως) θα μπορούν να κατευθυνθούν σε εισοδηματικές ενισχύσεις, με κύριους αποδέκτες τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμυντικές δαπάνες και οι συντάξεις περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα για μεγαλύτερες παροχές τα επόμενα χρόνια, όπως καταγράφεται και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Ωστόσο, η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αναζήτηση τρόπων για να διαχειριστεί τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Αυτό το πλαίσιο συνδέεται άμεσα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029 της ΑΑΔΕ, το οποίο αποσκοπεί στην αποτελεσματική μείωση της φοροδιαφυγής. Στόχος είναι να επιτευχθούν έσοδα ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2027, να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε ότι η Αρχή καλείται να προσαρμόζεται συνεχώς, ενσωματώνοντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και προγνωστικά μοντέλα για τον εντοπισμό νέων κινδύνων που αναδύονται στο φορολογικό περιβάλλον.

Στρατηγικές κινήσεις για το διάστημα 2026-2028:

Το υπουργείο έχει καταρτίσει έναν σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής σημαντικές στρατηγικές:

1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Η κυβέρνηση σχεδιάζει επιπλέον μείωση κατά 0,5% στις ασφαλιστικές εισφορές το 2027, προσθέτοντας σε αυτή που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, η οποία αφορά τη μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

2. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης: Από το 2026 προγραμματίζεται μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος είναι η πλήρης κατάργησή τους. Αυτή η αλλαγή βασίζεται στην υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης, με στόχο να εξαλειφθούν οι αδικίες σε βάρος πολιτών με χαμηλά εισοδήματα.

3. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: Από το 2025, το τέλος επιτηδεύματος θα καταργηθεί για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, θα παραμείνει για κάποιες κατηγορίες, όπως οι εταιρείες και οι αυτοαπασχολούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι».

4. Μείωση ΦΠΑ: Το προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης προβλέπει μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 22% και του μειωμένου συντελεστή από 13% σε 11%.

5. Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος: Σχέδια για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα, βρίσκονται στο τραπέζι, με στόχο την ελάφρυνση των πολιτών.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ 2025-2029

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή να καλεί τους εκπροσώπους των σημαντικότερων οικονομικών κλάδων να συμμετάσχουν ενεργά, καταθέτοντας προτάσεις και απόψεις έως τις 14 Οκτωβρίου 2024. Οι φορείς κλήθηκαν επίσης να αναδείξουν ζητήματα βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, ώστε να ενσωματωθούν στο ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2025.

Οι βασικοί άξονες των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της ΑΑΔΕ είναι:

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τον εντοπισμό κινδύνων μη συμμόρφωσης και τον προσδιορισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Κεντρικός συντονισμός φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων για τη διασφάλιση αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη διαδικασία.

Αναδιοργάνωση των δομών και διαδικασιών ελέγχου για τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση των προγνωστικών μοντέλων για την έγκαιρη ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών.

Συνολικά, το Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029 θέτει τις βάσεις για έναν πιο σύγχρονο και δικαιότερο φορολογικό μηχανισμό. Η επιτυχία του θα είναι το κλειδί για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της κυβέρνησης και την παροχή των φοροελαφρύνσεων που επιδιώκονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

