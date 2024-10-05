Φθηνότερα από αύριο τα διόδια της Αττικής Οδού: Τα 10 οφέλη για πολίτες και Δημόσιο από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης

Σημαντικά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και σηματοδοτεί το αίσιο τέλος σε ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, το Ελληνικό Δημόσιο, με την εν λόγω σύμβαση, εισπράττει 3,27 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχει εισπραχθεί ποτέ από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η σωρευτική ωφέλεια αγγίζει και τα 7 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 25 ετών.

Μάλιστα, από την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, μειώνεται το αντίτιμο των διοδίων από 2,8 ευρώ σε 2,5 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά επιβάλλεται μόνιμη απαλλαγή από την καταβολή διοδίων για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και αναπήρους πολέμου.

Επιπλέον, με τη νέα Σύμβαση επιδιώκεται και η περαιτέρω βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις παραχωρήσεις έχει να επιδείξει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση των ατυχημάτων.

Ειδικότερα, η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, του εμβληματικού αυτοκινητοδρόμου, μήκους 70 χλμ., με - μέσο όρο - 280.000 διελεύσεις οχημάτων ημερησίως και με 400.000 συνδρομητές, πρόκειται να προσφέρει τα εξής οφέλη:

1) Το Ελληνικό Δημόσιο εισπράττει 3,27 δισ. Ευρώ, ποσό που αυξάνει τα συνολικά διαθέσιμα του κράτους, μειώνει ισόποσα τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, απομειώνει αντίστοιχα το ύψος του δημοσίου χρέους, κατά 1,5 μονάδες του ΑΕΠ, ενώ, παράλληλα, βελτιώνει σημαντικά τους δείκτες βιωσιμότητάς του.

2) Πέραν της καταβολής του εφάπαξ οικονομικού τιμήματος, ο Παραχωρησιούχος θα αποδίδει, ετησίως, στο ΤΑΙΠΕΔ ποσοστό τουλάχιστον 7,5% επί των πάσης φύσεως εσόδων από την εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου.

3) Η υπό κύρωση Σύμβαση προβλέπει άμεση μείωση των διοδίων, από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, από την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, δηλαδή από την ημέρα που θα γίνει η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου από το Ελληνικό Δημόσιο στον νέο Παραχωρησιούχο.

4) Διασφαλίστηκε η συνέχιση εργασίας των εργαζομένων στον αυτοκινητόδρομο, επιτυγχάνοντας να μη χαθεί ούτε μία θέση εργασίας.

5) Προβλέπεται η μόνιμη απαλλαγή από την καταβολή διοδίων σε επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία και σε αναπήρους πολέμου βαριάς αναπηρίας, ενώ απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων και τα ΑμεΑ, ακόμη και αν το όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τους δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στους ίδιους. Το ίδιο ισχύει και για τα βανάκια για ΑμεΑ, ιδρυμάτων και μη.

6) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, ο νέος Παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει επενδύσεις και δαπάνες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού εκτιμώμενου ύψους 380 εκατ. ευρώ.

7) Επιπλέον, δε, γεννάται δικαίωμα του νέου Παραχωρησιούχου για οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα ή χρηματική αποζημίωση, αν το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο άσκησης απορρέοντος εξ αυτής δικαιώματός του, αλλά και της εν γένει πολιτικής του, περιλαμβανομένης και της δημοσιονομικής πολιτικής του, προκαλέσει μεταβολές στην επιλογή μέσου μετακίνησης, μεταβολές στο μέγεθος ή/και στη σύνθεση της κυκλοφορίας, τα στατιστικά χαρακτηριστικά της και τη διαχρονική εξέλιξή τους.

8) Η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορεί να είναι αμοιβαία ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές καθώς το δημόσιο συμφέρον μέσω της χρηματοδότησης, της λειτουργίας και της συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου και, από την άλλη πλευρά, να καλύπτει και τον ιδιωτικό φορέα, μέσω της εκμετάλλευσης αυτού.

9) Με την υπό κύρωση Σύμβαση, επιδιώκεται:

η προώθηση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης προσώπων,

η ταχύτερη και αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων,

η ικανοποίηση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης μεταφορών, και

η ενίσχυση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος οδικής κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι της οποίας αποτελεί, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, η Αττική Οδός.

10) Τέλος, με τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης επιδιώκεται η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.