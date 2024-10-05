Περικοπές σχεδιάζει η Ιταλία για να τιθασεύσει το έλλειμμα

Η Ιταλία οφείλει, βάσει του νέου Συμφώνου Σταθερότητας, να μειώσει το υπέρογκο δημόσιο χρέος της. Για φέτος, το δημοσιονομικό έλλειμα υπολογίζεται στο 139% του ΑΕΠ. Η Ρώμη πρέπει να περιορίσει το έλλειμμα κάτω από το 3% εντός του 2026. Πέρα από τις επίσημες δηλώσεις οι περικοπές έχουν ήδη αρχίσει, όπως πχ. στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης. Και για τον λόγο αυτό, οι φοιτητικές ενώσεις ανακοίνωσαν ότι θα οργανώσουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.



Η εφημερίδα La Repubblica γράφει ότιαπό περικοπή δαπανών και ενδεχόμενη αύξηση των φόρων, θα πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, η βιομηχανία του τομέα της ασφάλειας και άμυνας, Leonardo, η οποία ελέγχεται από το ιταλικό δημόσιο, φέρεται έτοιμη να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην συγκέντρωση των αναγκαίων πόρων. Την τελευταία περίοδο τα έσοδά της αυξήθηκαν σημαντικά.

Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου κίνησηςΗ κυβέρνηση Μελόνι, θα ήθελε να ζητήσει έκτακτη εισφορά και από τις τράπεζες, αλλά το κόμμα Φόρτσα Ιτάλια, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, είναι κάθετα αντίθετο. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές είναι βέβαιο ότι θα μειωθούν δραστικά διάφορες έκτακτες μορφές στήριξης των πολιτών, όπως και κίνητρα και διευκολύνσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τον κατασκευαστικό τομέα. Η δύσκολη πρόκληση για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, είναι να σεβαστεί τις δεσμεύσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, χωρίς όμως να τρομάξει τις αγορές και τους πολίτες, οι οποίοι θυμούνται ότι μια από τις κύριες προεκλογικές υποσχέσεις της, ήταν ότι δεν θα προχωρούσε ποτέ σε αύξηση των φόρων.Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρέμβει και στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. «Δεν είναι μια πραγματική αύξηση, αλλά εξισορρόπηση της τιμής της βενζίνης με εκείνη του ντίζελ», εξηγούν κυβερνητικές πηγές. Προσθέτουν όμως ότι η πραγματική αιτία είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία θεωρεί πιο ρυπογόνο το πετρέλαιο κίνησης και δεν επιτρέπει να υπάρχουν φοροαπαλλαγές. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, όμως, είναι το τελικό αποτέλεσμα, η τιμή στα πρατήρια. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και ετοιμάζουν, σύντομα, μαζικές κινητοποιήσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.