Πετρέλαιο: Πάνω από τα $108 το Brent με «άλμα» άνω του 5% - Κέρδη 8,4% για το φυσικό αέριο

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι κλιμακούμενες απειλές από το Ισραήλ και το Ιράν κατά των ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιδεινώσουν την ήδη τεράστια διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Μαΐου σημειώνει άνοδο 5,25% στα 108,85 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου κερδίζει 2,61% στα 98,02 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «Times of Israel» και «Jerusalem Post», το Ισραήλ έπληξε τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Μπουσέρ.

Το Ιράν απείλησε την Τετάρτη να επιτεθεί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τον κόσμο να μείνει μακριά από διάφορες εγκαταστάσεις που χαρακτήρισε ως «νόμιμους και πρωταρχικούς» στόχους, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι το διυλιστήριο Samref και το πετροχημικό συγκρότημα Al-Jubail στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου Al Hosn στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και το πετροχημικό συγκρότημα Mesaieed και η εταιρεία Mesaieed στο Κατάρ.

Η νέα απειλή από το Ιράν έρχεται μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά των ενεργειακών υποδομών στα ΗΑΕ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Εκτεταμένες επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επιδεινώσουν τη μαζική διακοπή του εφοδιασμού που προκλήθηκε από τη δραματική μείωση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ.

Η Citi προβλέπει ότι οι τιμές του Brent θα ανέβουν έως και τα 120 δολάρια ανά βαρέλι τις επόμενες ημέρες. Η τράπεζα εκτιμά ότι θα σημειωθεί μείωση της προσφοράς κατά 11 έως 16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως τον Απρίλιο.

Οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 130 δολάρια ανά βαρέλι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, σε ένα σενάριο όπου θα σημειωθούν εκτεταμένες επιθέσεις κατά των περιφερειακών ενεργειακών υποδομών και το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ανέφεραν οι αναλυτές της Citi στους πελάτες τους σε σημείωμα που εξέδωσαν την Τετάρτη.

«Η αγορά πιθανότατα θα σημειώσει άνοδο έως ότου βρεθεί η τιμή ή το γεγονός που θα οδηγήσει τις ΗΠΑ να τερματίσουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση», ανέφεραν οι αναλυτές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, εξέδωσε δίμηνη εξαίρεση από τον Νόμο Jones, σε μια προσπάθεια να μετριάσει την ραγδαία άνοδο των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ. Ο Νόμος Jones ορίζει ότι η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ εγχώριων λιμένων πρέπει να πραγματοποιείται από αμερικανικά πλοία.

Η εξαίρεση που δίνει ο Τραμπ θα επιτρέψει σε ξένα πλοία να μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα ενεργειακά προϊόντα στις ΗΠΑ, μειώνοντας ενδεχομένως το κόστος μεταφοράς.

Εν τω μεταξύ, το φυσικό αέριο παράδοσης Απριλίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ σημειώνει άνοδο 8,4% στα 55,90 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Πηγή: skai.gr

