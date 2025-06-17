Η Alpha Finance με επικαιροποιημένη έκθεση της για τον τραπεζικό κλάδο αυξάνει τις τιμές - στόχους για τις ελληνικές τράπεζες. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η οργανική κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών παραμένει σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς η ισχυρή πιστωτική επέκταση και οι θετικές τάσεις στα έσοδα από προμήθειες λειτουργούν αντισταθμιστικά της αρνητικής επίπτωσης στο καθαρό έσοδο τόκων λόγου του χαμηλότερου επιτοκιακού περιβάλλοντος.

Το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζων για ανάπτυξη των μεγεθών τους στρέφεται πλέον και σε μη οργανικές ενέργειες, καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί οκτώ συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των €2,2 δισ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alpha Finance, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επιπλέον κεφαλαιακά περιθώρια περίπου €4 δισ. για μελλοντικές κινήσεις, ενώ και οι διοικήσεις των τραπεζών εμφανίζονται πλέον περισσότερο πρόθυμες να εξετάσουν κινήσεις εξαγορών με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Οι νέες προβλέψεις οδηγούν σε αύξηση εσόδων κατά 8,2% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025–2027, ενώ η προ προβλέψεων κερδοφορία (PPI) και τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 10,9% και 14,6% αντίστοιχα για την περίοδο. Οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Alpha Finance για την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνονται στο 14,8% για το 2025 και στο 14,4% για το 2026.

Οι νέες τιμές - στόχοι είναι υψηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, καθώς ενσωματώνουν τόσο την αναβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας όσο και την υψηλότερη αποτίμηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Αναλυτικότερα, η Alpha Finance επιβεβαιώνει τη σύσταση "Αγορά" για τη Eurobank, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα €3,50, καθώς παραμένει η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των εγχώριων τραπεζών λόγω της ισχυρής κερδοφορίας (περίπου 15% RoTE για 1,07x P/TBV).

Επιβεβαιώνεται επίσης η σύσταση "Αγορά" για την Τράπεζα Πειραιώς, με νέα τιμή στόχο στα €6,60, καθώς εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 11% σε σχέση με τη λογιστική της αξία για το 2025. Αντιθέτως, για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση αλλάζει σε "Διακράτηση" από ¨Αγορά¨ με τιμή στόχο τα €11,60, λόγω της αποτίμησης της μετοχής καθώς οι θετικές προοπτικές της εκτιμάται ότι ήδη αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Σημειώνεται, πως οι αναλυτές της AF τηρούν πιο επιφυλακτική στάση για αγορές τραπεζικών μετοχών την τρέχοντα χρονική περίοδο, λόγω της μεγάλης ανόδου των αποτιμήσεων από τις αρχές του έτους. Εκτιμούν όμως πως η αποτίμηση του κλάδου εξακολουθεί να προσφέρει μεσοπρόθεσμα περιθώρια ανόδου, δεδομένου των προοπτικών κερδοφορίας, των ευκαιριών που προσφέρουν τα υψηλά κεφάλαια και της ανοδικής τάσης στις αποτιμήσεις των αντίστοιχων τραπεζών της Ευρώπης.

