Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι περίπου το τέλος αυτής της δεκαετίας, παρά την κορύφωσή της στην Κίνα, το 2027, καθώς η φθηνότερη βενζίνη και η βραδύτερη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τη χρήση πετρελαίου, ανέφερε την Τρίτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας(ΙΕΑ).

Ο IEA, δεν άλλαξε την πρόβλεψή του ότι η ζήτηση θα κορυφωθεί αυτή τη δεκαετία, μια άποψη που έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτήν του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC), ο οποίος υποστηρίζει ότι η κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται και δεν έχει προβλέψει κορύφωση, σύμφωνα με το Reuters.

Η ζήτηση πετρελαίου θα κορυφωθεί στα 105,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) έως το 2029 και στη συνέχεια θα μειωθεί ελαφρώς το 2030, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 5 εκατομμύρια bpd στα 114,7 εκατομμύρια bpd έως το 2030.

Η σύγκρουση Ιράν - Ισραήλ

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει αναδείξει τον κίνδυνο για τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 5% σε πάνω από 74 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή. Ωστόσο, οι τελευταίες προβλέψεις υποδηλώνουν άφθονες προμήθειες έως το 2030, εάν δεν υπάρξουν σημαντικές διαταραχές.

«Με βάση τα θεμελιώδη στοιχεία, οι αγορές πετρελαίου φαίνεται ότι θα είναι καλά εφοδιασμένες τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα υπογραμμίζουν έντονα τους σημαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους για την ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο», σημείωσε ο Μπιρόλ.

Θα μειωθεί η ζήτηση στην Κίνα

Μετά από δεκαετίες ηγετικής θέσης στην παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, η συμβολή της Κίνας μειώνεται καθώς αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις, καθώς και μια μεγάλη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αναμένεται να δει την κορύφωση της κατανάλωσης πετρελαίου το 2027, μετά από μια αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη τρένων υψηλής ταχύτητας και φορτηγών που κινούνται με φυσικό αέριο, ανέφερε ο IEA. Τον Φεβρουάριο, προέβλεψε ότι η ζήτηση της Κίνας για καύσιμα οδικών και αεροπορικών μεταφορών μπορεί να έχει ήδη φτάσει στο μέγιστο.

Η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της Κίνας το 2030 αναμένεται πλέον να είναι οριακά υψηλότερη από ό,τι το 2024, δήλωσε ο IEA, σε σύγκριση με την αύξηση περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα που προβλεπόταν στην περσινή έκθεση.

Αντιθέτως, οι χαμηλότερες τιμές της βενζίνης και η βραδύτερη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, έχουν ενισχύσει την πρόβλεψη για τη ζήτηση πετρελαίου το 2030 κατά 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη.

Πηγή: skai.gr

