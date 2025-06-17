Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,97%, στα 154,17 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.820 μονάδων.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι ευρωπαϊκές μετοχές, μετά τη χθεσινή ανοδική κίνηση, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.816,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,97%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.814,28 μονάδες (-1,10%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 154,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.152.111 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+1,00%), των ΕΛΠΕ (+0,77%) και της Motor Oil (+0,24%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Lamda Development (-2,20%), της Aegean Airlines (-2,14%), της ΔΕΗ (-1,83%), της Ελλάκτωρ (-1,81%) και της Coca Cola HBC (-1,57%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας με 6.381.596 και 5.017.455 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 23,03 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 17,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 29 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG (+5,31%) και Frigoglass (+5,26%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κέκροψ (-6,23%) και Revoil (-5,06%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3400 -0,93%

OPTIMA:19,3000 +0,10%

ΤΙΤΑΝ: 38,9000 -0,89%

ALPHA BANK: 2,7190 -0,62%

AEGEAN AIRLINES: 11,9000 -2,14%

VIOHALCO: 5,6500 -0,70%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,7000 -1,20%

ΔΑΑ:10,1000 +1,00%

ΔΕΗ: 13,4000 -1,83%

COCA COLA HBC:45,0000 -1,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3040 -1,81%

ΕΛΠΕ: 7,8600 +0,77%

ELVALHALCOR: 2,4500 -1,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,7000 -1,38%

ΕΥΔΑΠ: 5,7300 +0,17%

EUROBANK: 2,7000 -1,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2300 -2,20%

MOTOR OIL: 24,9000 +0,24%

JUMBO: 27,9200 -0,43%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:44,0200 -1,26%

ΟΛΠ:45,0000 -0,44%

ΟΠΑΠ: 18,9800 -1,20%

ΟΤΕ: 16,7400 -0,59%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,4660 -1,34%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5000 -1,32%

Πηγή: skai.gr

