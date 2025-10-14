Yποχωρούν οι τιμές πετρελαίου την Τρίτη, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε για τεράστια υπερπροσφορά το 2026.

Το αργό μπρεντ (συμβόλαιο Δεκεμβρίου) διαπραγματεύεται στα 62,47 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,34%.

Το αμερικανικό WTI (συμβόλαιο Νοεμβρίου) υποχωρεί 1,13% στα 58,82 δολάρια το βαρέλι.

«Οι πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα αποτελέσουν επίσης παράγοντα πίεσης για το αργό πετρέλαιο, καθώς η οικονομία της Κίνας θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση εάν οι εντάσεις παραμείνουν υψηλές», δήλωσε ο Dennis Kissler, ανώτερος αντιπρόεδρος εμπορικών συναλλαγών της BOK Financial.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αυτό το μήνα, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να εκτονώσουν τις εντάσεις σχετικά με τις απειλές για δασμούς και τους ελέγχους στις εξαγωγές.

Ωστόσο, οι εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας, όπως η επέκταση των ελέγχων των εξαγωγών σπάνιων γαιών από το Πεκίνο και οι απειλές του Τραμπ για δασμούς 100% και περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού από την 1η Νοεμβρίου, έχουν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα, σημειώνει το Reuters.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη κυρώσεις κατά πέντε θυγατρικών της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας Hanwha Ocean που έχουν συνδέσεις με τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόσθετα λιμενικά τέλη στις εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών.

Εν τω μεταξύ, ο ΔΟΕ δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει πλεόνασμα έως και 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το επόμενο έτος, καθώς οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ+ αυξάνουν την παραγωγή και η ζήτηση παραμένει υποτονική.

