Κομισιόν: Ο έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων συνεχίζει να προστατεύει την ασφάλεια της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πέμπτη ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η έκθεση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των κοινοποιήσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας της ΕΕ αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με το 2021, ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του οικείου κανονισμού.

Το 2024 τα κράτη μέλη της ΕΕ κοινοποίησαν 477 επενδύσεις, προκαλώντας ερωτήματα από άλλα κράτη μέλη σε περίπου 10% των περιπτώσεων. Από τις 477 υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν, οι περισσότερες (92%) περατώθηκαν εντός δύο εβδομάδων. Το υπόλοιπο 8% υποβλήθηκε σε διεξοδική εκτίμηση κινδύνου για την ασφάλεια. Περίπου οι μισές από τις εν λόγω ενδελεχείς αξιολογήσεις αφορούσαν τον τομέα της μεταποίησης, και συχνά οφείλονταν σε ανησυχίες για πιθανή διαρροή τεχνολογίας ή γνώσεων, καθώς και σε ζητήματα ασφάλειας του εφοδιασμού. Όπως και πέρυσι, η Επιτροπή εξέδωσε γνωμοδοτήσεις σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων. Η έκθεση δείχνει ότι, έως το τέλος του 2024, 24 κράτη μέλη της ΕΕ είχαν θεσπίσει εθνική νομοθεσία για τον έλεγχο των ΑΞΕ.

Τον Ιανουάριο του 2024 η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυση του ισχύοντος ενωσιακού πλαισίου ελέγχου των ΑΞΕ. Εάν συμφωνήσουν οι συννομοθέτες, ο αναθεωρημένος κανονισμός θα καταστήσει υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τη θέσπιση και τη διατήρηση ενός εθνικού μηχανισμού ελέγχου των ΑΞΕ και την εισαγωγή ενός ελάχιστου επιπέδου εναρμόνισης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Λένα Φλιτζάνη

