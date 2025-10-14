ΔΝΤ: Προβλέπει ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το 2026

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Για το 2024, η πρόβλεψη του ΔΝΤ ήταν ελαφρώς υψηλότερη, στο 2,3%.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας αναμένεται να παραμείνει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα φτάσει το 1,3% τόσο το 2025 όσο και το 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία στη χώρα εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, φθάνοντας στο 9% το 2025 και στο 8,4% το 2026, από 10,1% που ήταν το 2023.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat, το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί σε μέσο επίπεδο στο 3,1% το 2025, ελαφρώς αυξημένος από το 3% του 2023, για να υποχωρήσει στο 2,5% το 2026.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα περιοριστεί, από το 7% του ΑΕΠ το 2024, στο 5,8% το 2025 και στο 5,3% το 2026.

Προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία

Η έκθεση του Ταμείου, με τίτλο «Σε συνεχή μεταβολή η παγκόσμια οικονομία, οι προοπτικές της παραμένουν αβέβαιες», επισημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε ένα νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί από τις αλλαγές στην πολιτική, όπως οι αυξήσεις των δασμών από τις ΗΠΑ.

Το ΔΝΤ αναφέρει πως ορισμένοι ακραία υψηλοί δασμοί έχουν περιοριστεί μέσω συμφωνιών, ωστόσο το συνολικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Παράγοντες που ενίσχυσαν τη δραστηριότητα το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως το frontloading των εξαγωγών στις ΗΠΑ, φαίνεται να εξαντλούνται.

Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, παραμένουν όμως χαμηλότερες σε σύγκριση με πριν τις αυξήσεις δασμών των ΗΠΑ.

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026. Οι αναπτυγμένες οικονομίες προβλέπεται να κινηθούν με ρυθμό περίπου 1,5%, ενώ οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να ξεπεράσουν το 4%.

Ο πληθωρισμός παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, με διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Στις ΗΠΑ προβλέπεται να παραμείνει υψηλότερος από τον στόχο, ενώ σε άλλες χώρες θα κινηθεί χαμηλότερα.

Το ΔΝΤ επισημαίνει πως οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη παραμένουν καθοδικοί, λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας, του αυξημένου προστατευτισμού και των διαταραχών στην προσφορά εργασίας.

Επιπλέον, δημοσιονομικές αδυναμίες, πιθανές διορθώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η διάβρωση των θεσμών θα μπορούσαν να απειλήσουν τη σταθερότητα. Το Ταμείο καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη με αξιόπιστες, διαφανείς και βιώσιμες πολιτικές.

Η έκθεση τονίζει ότι η εμπορική διπλωματία πρέπει να συνοδεύεται από μακροοικονομικές προσαρμογές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών.

