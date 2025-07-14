Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μικρές απώλειες - Στις 1.953,48 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς εκδηλώθηκαν ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχωρούν, στον απόηχο των ανακοινώσεων του προέδρου Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 30% στις εισαγωγές από την ΕΕ από την 1η Αυγούστου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.953,48 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.938,35 μονάδες (-1,11%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 214,72 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.229.994 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+2,80%), της Aktor (+1,03%), του ΟΤΕ (+0,72%) και του ΟΠΑΠ (+0,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-4,66%), της Viohalco (-2,645), της Πειραιώς (-2,26%), της Aegean Airlines (-1,55%) και της Elvalhalcor (-1,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 9.010.905 και 7.182.059 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς 45,98 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 37,70 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 62 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης(+12,32%) και Q&R(+8,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-8,74%) και Elinoil (-5,08%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,8800 +1,03%

ΚΥΠΡΟΥ:6,4600 -1,22%

OPTIMA:7,4300 -0,93%

ΤΙΤΑΝ: 38,0000 -0,52%

ALPHA BANK: 3,2520 +0,37%

AEGEAN AIRLINES: 12,6800 -1,55%

VIOHALCO: 6,2800 -2,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,9000 -0,48%

ΔΑΑ:9,8000 +0,26%

ΔΕΗ: 14,4500 -0,89%

COCA COLA HBC:45,7000 +0,09%

ΕΛΠΕ: 7,6400 -0,78%

ELVALHALCOR: 2,6100 -1,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,7750 -1,42%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -1,36%

EUROBANK: 3,1510 +0,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5600 -0,61%

MOTOR OIL: 24,7000 -0,56%

JUMBO: 30,1400 +2,80%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 45,5000 -0,87%

ΟΛΠ:46,0000 -4,66%

ΟΠΑΠ: 19,8000 +0,56%

ΟΤΕ: 15,4000 +0,72%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,4000 -2,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 -0,45%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

