Νίκος Παπαθανάσης: Με ΣΔΙΤ οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε τη σύμβαση με τίτλο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 4.846 κλινών στο Ρέθυμνο (2.710 κλίνες) και Ηράκλειο (2.136 κλίνες), καθώς και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου αμφιθεάτρου στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 255 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε όρους Καθαρής Παρούσας Αξίας, ενώ η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 30 έτη (3 έτη περίοδος κατασκευής και 27 έτη περίοδος λειτουργίας).

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιτυγχάνει:

τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση και αύξηση των διαθέσιμων υποδομών,

τη βελτίωση και αύξηση του αριθμού των φοιτητικών κατοικιών ώστε το Πανεπιστήμιο να ανταποκρίνεται καλύτερα στην κοινωνική αποστολή του,

τη βελτίωση των υποδομών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,

την αύξηση των επιπέδων ποιότητας, ασφάλειας και υγείας των σπουδαστών μέσω της διαμονής τους εντός του χώρου του ιδρύματος,

τη διεθνοποίηση του ιδρύματος μέσω της δυνατότητας παροχής φιλοξενίας φοιτητών από τρίτες χώρες,

την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία και χρήση των χώρων μέσω του σχεδιασμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων.

Το έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί την 25η υπογεγραμμένη σύμβαση ΣΔΙΤ και το πρώτο έργο ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών με πληρωμές διαθεσιμότητας, με τη συνολική αξία των συμβασιοποιημένων έργων ΣΔΙΤ να ανέρχεται πλέον στα 2,9 δις ευρώ.

Ο Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η υπογραφή του νέου έργου ΣΔΙΤ, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία φοιτητικών εστιών και άλλων εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σηματοδοτεί την σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη νεολαία και το στεγαστικό, αλλά και την ευρύτερη βελτίωση των υποδομών, όπως αυτές που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια επιπλέον έμπρακτη απόδειξη του ρόλου των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ως μοχλού ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών».



