Oίκος Scope: Αναβάθμισε σε θετικές τις πιστοληπτικές προοπτικές της Ελλάδας

Σε θετικές από ουδέτερες αναβάθμισε τις προοπτικές πιστοληπτικής αξιολόγησης ο οίκος Scope σημειώνοντας τη μείωση του χρέους και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ-.

«Το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος και οι διατηρούμενες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας εξακολουθούν να περιορίζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση», αναφέρει ο οίκος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα πέρυσι τον Αύγουστο.

Η αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές αντανακλούν την προσδοκία του Scope ότι θα συνεχισθεί η μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια. Η προσδοκία αυτή, σημειώνει, που ήταν ένας από τους λόγους της αναβάθμισης της Ελλάδας τον περασμένο Αύγουστο, καθοδηγείται από την ευνοϊκή δυναμική του χρέους και την περαιτέρω μείωση του συνολικού δημοσιονομικού ελλείμματος, μεταξύ άλλων με ισχυρότερα από τα προηγουμένως προβλεπόμενα πρωτογενή πλεονάσματα.

Επιπλέον, η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NLPs), σε συνδυασμό με τις ιδιωτικοποιήσεις των συστημικών τραπεζών, στηρίζουν την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναφέρει ο οίκος.

Τέλος, η υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διευκολύνονται από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και το αναπτυξιακό δυναμικό.

Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί στο 151,9% στο τέλος του 2024 και περαιτέρω στο 130,7% το 2029. «Αν αυτός ο λόγος επιβεβαιωθεί, θα αποτελούσε τον χαμηλότερο από την έναρξη της ελληνικής κρίσης (το πρώτο τρίμηνο του 2010) και θα ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο λόγο χρέους της Ιταλίας το 2026».

Ο Scope αναθεώρησε ανοδικά τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του για το πρωτογενές πλεόνασμα και τώρα αναμένει ότι η κυβέρνηση θα επιτύχει πλεόνασμα 2,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2027, έως το τέλος της θητείας της σημερινής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έναντι της προηγούμενης συντηρητικής πρόβλεψης για πλεόνασμα 1%.

Οι προβλέψεις του οίκου για το ελληνικό χρέος βασίζονται στην υπόθεση ότι η ανάπτυξη θα είναι φέτος 2%, το επόμενο έτος 1,8% και 1,4% κατά μέσο όρο την περίοδο 2026-2029. Ο Scope προβλέπει αποπληθωριστή του ΑΕΠ 2,2% για την περίοδο 2024-2029 από -0,4% την περίοδο 2012-2021.

Η αναβάθμιση της Scope απόδειξη των θετικών προοπτικών της οικονομίας μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στο περιθώριο των εξελίξεων.

«Η σημερινή αναβάθμιση της προοπτικής του αξιόχρεου του Ελληνικού Δημοσίου από σταθερή σε θετική, από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings, σε συνέχεια της αντίστοιχης αναβάθμισης από τον οίκο Standard & Poor’s τον περασμένο Απρίλιο, επιβεβαιώνει με εμφατικό τρόπο την επιτυχία της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η έκθεση της Scope υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ταχεία μείωση του δημοσίου χρέους, την επίτευξη ισχυρών πλεονασμάτων, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνδυασμό με την αποεπένδυση από τις συστημικές τράπεζες και την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Η σημερινή αξιολόγηση συνιστά συνεπώς μήνυμα συνέχισης και επιτάχυνσης της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Προχωρούμε λοιπόν με δημοσιονομική σοβαρότητα, έχοντας ως στόχους την περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων, τη σύγκλιση με την ΕΕ και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής», είπε χαρακτηριστικά

