DW: Γιατί οι καταναλωτές προτιμούν ιδιωτικές ετικέτες

Η επιτυχημένη πορεία των ιδιωτικών ετικετών στα γερμανικά σούπερ μάρκετ συνεχίζεται και, απ' ότι όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια: «Πολλοί νεότεροι καταναλωτές δεν διακρίνουν πλέον μεταξύ ιδιωτικής και επώνυμης ετικέτας και αγοράζουν ό,τι τους ταιριάζει, έχει καλή γεύση και τους αρέσει", λέει ο ειδικός σε καταναλωτικά ζητήματα Ρόμπερτ Κέκσκες.



Οι πληθωριστικές εξηγήσεις των τελευταίων ετών άλλαξαν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ο πληθωρισμός μειώνεται σταδιακά και το καταναλωτικό κλίμα βελτιώνεται αργά, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις ιδιωτικές ετικέτες τόσο δημοφιλείς Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Λιανικού Εμπορίου (IFH) δείχνει ότι οι ιδιωτικές ετικέτες έχουν λογικές τιμές και καλή ποιότητα. Η πλειονότητα των καταναλωτών σε ποσοστό 74% θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ετικέτες είναι εξίσου καλές με τις επώνυμες, με ένα 72% να δηλώνει ότι οι ιδιωτικές ετικέτες έχουν καλύτερη σχέση τιμής και απόδοσης.

Οι ιδιωτικές ετικέτες δίνουν συχνά την αίσθηση του ιδιαίτερου

Στοιχείου του Consumer Panel της Εταιρείας Καταναλωτικών Ερευνών GfK που ανήκει στη Yougov δείχνουν ότι οι επώνυμες ετικέτες κατέγραψαν τα τελευταία χρόνια αυξήσεις τζίρου μόλις 4%, με ταυτόχρονο περιορισμό του όγκου των πωλήσεων κατά 5%. Σε αντίθεση, ο τζίρος από τις πωλήσεις ιδιωτικών ετικετών αυξήθηκε κατά 14%, με σχετικά μικρή αύξηση του όγκου των πωλήσεων.



Θα καταστούν περιττές στο μέλλον οι επώνυμες ετικέτες; Το ειδικό του Ινστιτούτου Εμπορικών Ερευνών (IFH) Μπόρις Χέντε δεν θεωρεί ότι η εποχή των επώνυμων ετικετών έχει περάσει και πως έχει πάψει να είναι ελκυστική: «Για τα προϊόντα τους η ποικιλία προϊόντων στο ράφι εξακολουθεί να είναι καθοριστική». Ο επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Λιονέλ Σουκ εξηγεί: «Οι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν διπλάσια τιμή μόνο και μόνο για μια μάρκα. Αναμένουν από ένα επώνυμο προϊόν να έχει καλύτερη γεύση, να είναι πιο υγιεινό ή να προσφέρει κάτι καινούργιο».



Τα τελευταία χρόνια σούπερ μάρκετ και εκπτωτικά έχουν επεκτείνει σημαντικά τη γκάμα των ιδιωτικών ετικετών. Οι πληροφορίες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε προϊόντα στάνταρ και υψηλότερης ποιότητας. Στην αποκαλούμενη premium κατηγορία η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά, επειδή όπως εξηγεί ο ειδικός Μπόρις Χέντε πολλοί έχουν συνειδητοποιήσει και ιδιωτικές ετικέτες να τους δώσουν την επιθυμία ότι πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο.

Τα discounter κέρδισαν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς

Οι αλυσίδες Rewe και Edeka προσφέρουν πλέον πολύ περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από ό,τι τα εκπτωτικά σούπερ μάρκετ. Παράλληλα όμως τα συμβατικά σούπερ



μάρκετ επιδιώκουν να έχουν στα ράφια τους πολλά επώνυμα προϊόντα «για να ξεχωρίζουν από τις εκπτωτικές αλυσίδες»», δήλωσε πρόσφατα ο επικεφαλής του κολοσσού Rewe. των τιμών στα τρόφιμα. τις τιμές, έτσι ώστε να μην χάσει πελάτες



είναι όμως οι ιδιωτικές ετικέτες στα εκπτωτικά σούπερ μάρκετ; τις αναζητήσει σε αλυσίδες όπως Edeka και Rewe είτε σε εκπτωτικά καταστήματα όπως Aldi και Lidl:



Στέφανος Γεωργακόπουλος

