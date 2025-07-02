Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, βρέθηκε καλεσμένος στην ΕΡΤ και μίλησε για τα όρια δόμησης και για τη νομοθετική ρύθμιση που παρέχει πολεοδομική ασφάλεια στους οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους.

Ο κ. Ταγαράς ανέφερε αρχικά ότι το Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) με αποφάσεις του 2017 και του 2019 είπε ότι δεν είχαν αρμοδιότητα οι νομάρχες να οριοθετήσουν τα όρια του οικισμού σύμφωνα με το διάταγμα του 1985. Άρα εδώ και 40 χρόνια τα όρια των οικισμών που καθορίστηκαν μετά από αποφάσεις για το Πήλιο και το Ρέθυμνο, 150 οικισμοί ακυρώθηκαν για αυτούς τα όρια τους γιατί δεν είχαν αρμοδιότητα από το Συμβούλιο Επικρατείας να οριοθετούν λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού σχεδιασμού.

Αυτό σήμαινε ότι εν δυνάμει και όποιος άλλος οικισμός από τους 12.000 περίπου οικισμούς που είναι κάτω από 2.000 κατοίκους, κινδύνευε και κινδυνεύει μετά από μια προσφυγή να ακυρωθούν τα όρια του και να μην μπορεί να εκδώσει άδεια όχι μόνο για τα άκρα του οικισμού, αλλά και στον πυρήνα και στην πλατεία του χωριού. Γι’ αυτό και στο Πήλιο και στο Ρέθυμνο, μετά την έκδοση της απόφασης Συμβουλίου Επικρατείας δεν εκδίδονταν, δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μετά την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος, που καλύφθηκαν οι τρεις ζώνες από τις τέσσερις, παρέμεινε σε εκκρεμότητα η ζώνη Γ και με τη νέα ρύθμιση λαμβάνονται υπόψη τα θέματα αποκέντρωσης και σημειώνεται δημογραφική στήριξη.

«Όπως χτίζουν, έχτιζαν μέχρι σήμερα και χτίζουν με τα όρια των νομαρχών που υφίστανται σήμερα για οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, που είναι περίπου το 93% του συνόλου των οικισμών κάτω από 2.000, θα μπορούν να χτίσουν, όπως χτίζουν μέχρι σήμερα» υπογράμμισε.

Μάλιστα, τόνισε πως σε δύο με τρία χρόνια θα εγκριθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που εμπεριέχουν την οριοθέτηση των οικισμών ή αυτοτελείς μελέτες που οριοθετούν οικισμούς. «Όταν θα εγκριθεί ένας οικισμός με τα Προεδρικά Διατάγματα από τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια κλπ, τότε θα ισχύσουν αυτά που συζητούμε σήμερα. Μέχρι τότε ισχύουν τα υφιστάμενα εδώ και 40 χρόνια» είπε.

«Ασφαλίζουμε, σε συνέχεια της υπάρχουσας ανασφάλειας, ότι τα όρια που θα οριστούν με προεδρικό διάταγμα και με συντεταγμένες στο Πολύγωνο, το οποίο θα ορίσει τα όρια του οικισμού, θα έχουν ασφάλεια δικαίου. Δεν κινδυνεύουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να ακυρωθούν τα όρια με αυτή τη διαδικασία που πάμε για πρώτη φορά» συμπλήρωσε.

Ο κ. Ταγαράς σημείωσε ότι οι οικισμοί κάτω από 2.000 κατοίκους στο σύνολό τους, σχεδόν στη συντριπτική πλειοψηφία, δεν έχουν σχέδιο πόλης και αυτό είναι το μέγα ζητούμενο που με αυτή τη ρύθμιση μπαίνει σε μία τάξη και ρυθμίζει την αναρχία στην πολεοδόμηση, ρυμοτομία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός γι’ αυτό το έργο φτάνει περίπου στο 1 δισ. ευρώ, ενώ τα ιστορικά κενά τα οποία θα καλυφθούν χρονολογούνται από το 1923.

