Πάουελ: Πιθανή νέα μείωση επιτοκίων θα είναι συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι οι μελλοντικές κινήσεις θα είναι τόσο επιθετικές, υποδεικνύοντας μάλιστα ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι μικρότερες.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας υποστήριξε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νάσβιλ, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του θα προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν τη μείωση του πληθωρισμού με την υποστήριξη της αγοράς εργασίας και να αφήσουν τα δεδομένα να καθοδηγήσουν τις μελλοντικές κινήσεις.

«Κοιτάζοντας το μέλλον, εάν η οικονομία εξελιχθεί ευρέως όπως αναμένεται, η πολιτική θα κινηθεί με την πάροδο του χρόνου προς μια πιο ουδέτερη στάση. Αλλά δεν είμαστε σε καμία προκαθορισμένη πορεία», είπε στην National Association for Business Economics σε προετοιμασμένες παρατηρήσεις. «Οι κίνδυνοι είναι αμφίπλευροι και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας συνάντηση με συνάντηση».

Ο Πάουελ έδειξε ότι εάν τα οικονομικά στοιχεία παραμείνουν συνεπή, πιθανότατα θα υπάρξουν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος, αλλά σε μικρότερες, ποσοστιαίες μονάδες, προσαυξήσεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες της αγοράς για πιο επιθετική χαλάρωση.

«Δεν είναι μια επιτροπή που αισθάνεται ότι βιάζεται να μειώσει γρήγορα τα επιτόκια», είπε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου Q&A μετά την ομιλία του με την οικονομολόγο της Morgan Stanley, Έλεν Ζέντνερ. «Εάν η οικονομία λειτουργήσει όπως αναμένεται, αυτό θα σήμαινε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων φέτος, συνολικά 50 [πόντους βάσης] περισσότερες».

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ αναμένεται να εξετάσει νέα μείωση επιτοκίων του ευρώ τον Οκτώβριο ακολουθώντας τη FED που μείωσε τα επιτόκια της κατά μισή μονάδα.

Πηγή: skai.gr

