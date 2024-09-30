Νέα πρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών η Σοφία Ζήση

H Διεθνής διάκριση συνιστά για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ανάδειξη της Σοφίας Ζήση, γενικής διευθύντριας του Γενικού Χημείου του Κράτους, στον ρόλο της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA).
Η Σοφία Ζήση εξελέγη για να ηγηθεί του έργου του οργανισμού τα επόμενα χρόνια, μετά από ψηφοφορία των μελών του συμβουλίου.
Η γενική διευθύντρια της ΑΑΔΕ διαδέχεται τον Paul Krajnik από το αυστριακό υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος για δύο πλήρεις θητείες.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, συνεχάρη την Σοφία Ζήση, τονίζοντας: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη διεθνή αυτή διάκριση, που είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, η οποία συντελείται από την Χημική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».
