Alpha Bank: Στηρίζουμε την αναπτυξιακή προοπτική των ελληνικών επιχειρήσεων

Το μήνυμα πως η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Συμμετέχοντας σε πάνελ της εκδήλωσης με θέμα «Επενδύσεις Ανάπτυξης», μαζί με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και τη γενική γραμματέα Βιομηχανίας, Βίκυ Λοΐζου, ο κ. Ψάλτης εξέφρασε την πεποίθησή του πως η θετική πορεία που ακολουθεί η ελληνική οικονομία «δεν είναι ένα ευκαιριακό φαινόμενο», υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα έχει εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης».

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συντονιστή του πάνελ, δημοσιογράφου Ηλία Σιακαντάρη, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank επιβεβαίωσε ότι διατηρείται η δυναμική της ελληνικής μεταποίησης, επισημαίνοντας ότι αυτή αποδεικνύεται και από τη ζήτηση που υπάρχει για χρηματοδότηση νέων επενδυτικών πλάνων. «Η Alpha Bank, ως η τράπεζα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, πιστεύει στην αναπτυξιακή προοπτική των ελληνικών επιχειρήσεων και στέκεται στο πλευρό τους» σημείωσε ο κ. Ψάλτης, γεγονός, όπως είπε, που «επιβεβαιώνεται από τη συνεχή διεύρυνση του επιχειρηματικού μας βιβλίου καθώς την περίοδο 2021-2023 η καθαρή πιστωτική μας επέκταση προς τις επιχειρήσεις ανήλθε σε 5,2 δισ. ευρώ και, μάλιστα, παρά την ισχυρή ροή αποπληρωμών, που μόνον το 2023 ανήλθαν σε 6,8 δισ.ευρώ».

Ως προς την κριτική που ασκείται για καθυστερήσεις στην εκταμίευση των πόρων του ΤΑΑ, εξήγησε πως «το γεγονός ότι το πρώτο διάστημα υπήρχαν ώριμα σχέδια που μπήκαν μαζικά στο πρόγραμμα, δημιούργησε την αίσθηση στον κόσμο ότι αυτό θα συνεχιστεί. Πρέπει να αντιληφθούμε, ωστόσο, ότι τα επενδυτικά σχέδια έχουν μία μεγάλη περίοδο επώασης… η ουσία είναι ότι η Ελλάδα έχει εγγυημένη διόδευση χρήματος στην οικονομία για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά το πρόγραμμα».

Η χρηματοδότηση της οικονομίας και τα επιτόκια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ψάλτης και στις χρηματοδοτικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών ειδικά σε ό,τι αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια. Όσον αφορά στα δάνεια των ιδιωτών, σχολίασε ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων είναι σήμερα πιο ανταγωνιστικά από την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς στην Ελλάδα το μέσο επιτόκιο προσφοράς για σταθερό επιτόκιο μέχρι τα πρώτα 5 χρόνια είναι 3,42% έναντι 3,93% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επιπλέον, τόνισε ότι οι τράπεζες πρόσφεραν σημαντική στήριξη στους συνεπείς δανειολήπτες, παγώνοντας τα επιτόκια αναφοράς (EURIBOR) από τον Μάιο του 2023 στο 2,80% για όλα τα κυμαινόμενα στεγαστικά τους, μέχρι και τον Μάιο του 2025, γεγονός που οδήγησε σε όφελος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ περίπου για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Όσον αφορά στα επιτόκια των καταθέσεων, ο κ. Ψάλτης ανέφερε ότι η διαφορά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι περί τις 50 μονάδες βάσης και οφείλεται κυρίως στο ότι το 70% της καταθετικής βάσης των ελληνικών τραπεζών (έναντι 60% στην Ευρώπη) αποτελείται από μικρά υπόλοιπα ιδιωτών για καθημερινές συναλλαγές. Κυρίως, όμως, ανέδειξε την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τα νέα αποταμιευτικά προϊόντα που προσφέρονται: «Οι τράπεζες οφείλουν να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους ότι οι καταθέσεις δεν είναι το σωστό αποταμιευτικό εργαλείο, που θα εξασφαλίσει σε έναν ιδιώτη ένα συνταξιοδοτικό κεφάλαιο». Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι οι τράπεζες προσφέρουν νέα επενδυτικά προϊόντα πολύ χαμηλού ρίσκου με αποδόσεις 3%-5% που αγκαλιάζονται από τους πολίτες καθώς, σε επίπεδο συστήματος, 6,5 δισ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί ενώ επιπλέον 4,5 δισ. ευρώ έχουν τοποθετηθεί σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες η Alpha Bank θα παρουσιάσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την UniCredit, μία νέα γκάμα επενδυτικών προϊόντων.

Ένωση Κεφαλαιαγορών για ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Έχοντας τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ο κ. Ψάλτης εξήγησε, πως το μεγάλο ρίσκο που συνεπάγονται οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) καθιστά αδύνατη τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών, καθώς αυτές υπόκεινται σε εποπτικές απαιτήσεις και βασίζονται στις καταθέσεις των πολιτών. Για να υποστηριχθούν, λοιπόν, οι πρώτες φάσεις μιας τέτοιας επένδυσης, θα χρειαστεί η παρέμβαση κάποιου δημόσιου ή ευρωπαϊκού οργανισμού που θα μπορεί να εγγυηθεί έως την ωρίμανση των νέων τεχνολογιών, όπως έγινε και με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, επεσήμανε ότι η δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union) θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην καινοτομία, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

