Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας, σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση για να προετοιμαστούν για καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι πολίτες αισθάνονται εκτεθειμένοι σε κινδύνους που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με κινδύνους ασφάλειας και με κοινωνικούς κινδύνους.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, πολίτες στα 27 κράτη μέλη ερωτήθηκαν σχετικά με την αντίληψή τους για την έκθεσή τους σε κίνδυνο καταστροφών, το επίπεδο των γνώσεών τους και τους πόρους που χρησιμοποιούν για να ενημερώνονται για κινδύνους καταστροφών. Ερωτήθηκαν επίσης πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι για τις καταστροφές και σε ποιον βαθμό εμπιστεύονται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρχές.

Οι πολίτες σε 17 κράτη μέλη αισθάνονται περισσότερο εκτεθειμένοι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, ξηρασίες και καύσωνες. Στην Πορτογαλία και την Κύπρο οι ερωτηθέντες αισθάνονται πιο εκτεθειμένοι στις δασικές πυρκαγιές, ενώ στη Βουλγαρία αισθάνονται πιο εκτεθειμένοι στις πλημμύρες. Σημαντικά διαφοροποιούνται οι απαντήσεις στη Σουηδία, τη Δανία και την Τσεχία, όπου οι πολίτες θεωρούν ότι είναι πιο εκτεθειμένοι στις απειλές κυβερνοασφάλειας. Όσον αφορά την αντίληψη της προσωπικής έκθεσης, στη Γερμανία οι ερωτηθέντες ανέφεραν ως σημαντικότερες τις πολιτικές και γεωπολιτικές εντάσεις, στην Εσθονία τις διαταραχές καίριων υποδομών και στη Φινλανδία τις καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.

Κορίνα Γεωργίου

