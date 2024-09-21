Νέα μείωση επιτοκίων του ευρώ αναμένεται να εξετάσει η ΕΚΤ τον Οκτώβριο ακολουθώντας τη FED που μείωσε τα επιτόκια της κατά μισή μονάδα την περασμένη Τετάρτη. Οι ανακοινώσεις του Τζ. Πάουελ ανοίγουν το δρόμο στην ΕΚΤ να προχωρήσει στη δεύτερη μείωση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25 μονάδες βάσης σημειώνουν έγκυρες ευρωπαϊκές πηγές με γνώση των δεδομένων που θα εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη.

Τα δεδομένα αυτά αφορούν:

Πρώτον, το εύρος της μείωσης που ανακοινώθηκε στα αμερικανικά επιτόκια, παράλληλα με τις προβλέψεις ότι η FED θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή (αν και με μικρότερα ποσοστά μείωσης) προκειμένου να αποφευχθεί μία ύφεση στην οικονομία των ΗΠΑ. Αν και ο Τζ. Πάουελ διεμήνυσε ότι η ταχύτητα μείωσης των επιτοκίων του δολαρίου το επόμενο διάστημα δεν θα είναι η ίδια, οι αγορές έχουν κάθε λόγο να προσδοκούν ότι η FED έως το τέλος του έτους θα έχει ρίξει τα επιτόκια άλλες 0,75 μονάδες βάσης.

Δεύτερον, τις θετικές εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού στην ευρωζώνη ο οποίος ακολουθεί, αν και συγκρατημένα, σταθερή πτωτική πορεία. Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει τάσεις ανάκαμψης από την στασιμότητα του προηγούμενου έτους. «Η ΕΚΤ με τις αυξήσεις των επιτοκίων τα προηγούμενα χρόνια πέτυχε την υποχώρηση του πληθωρισμού χωρίς να προκληθεί ύφεση στην ευρωζώνη» επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες ευρωπαϊκές πηγές προεξοφλώντας περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Τρίτον, την ανάγκη αποτροπής μιας δραματικής υποτίμησης του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, η οποία θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων σε μία περίοδο που η Ευρώπη προσπαθεί να επιταχύνει τον αναπτυξιακό της βηματισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ευρωπαϊκό ΑΕΠ εξαρτάται από το διεθνές εμπόριο σε ποσοστό άνω του 50%. Το ποσοστό αυτό στις ΗΠΑ είναι 27%, ενώ σε αντίστοιχο επίπεδο κινείται και αυτό της Κίνας. Την ώρα που οι χώρες της ευρωζώνης δέχονται μία άνευ προηγουμένου πίεση από την επίθεση των φθηνότερων κινέζικων προϊόντων, η ανατίμηση του ευρώ θα ήταν μεγάλη αρνητική εξέλιξη.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, έγκυροι παρατηρητές προβλέπουν ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει τους επόμενους μήνες, αν και με συγκρατημένο ρυθμό, τη μείωση των επιτοκίων του ευρώ λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι ο τωρινός κύκλος των επιτοκίων δεν πρόκειται να οδηγήσει το κόστος του χρήματος στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την πανδημία. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις που έφερε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η άγνωστη διάρκεια αυτού του πολέμου, όπως και της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προμηνύουν συνέχεια των οικονομικών αναταράξεων, γι’ αυτό οι νομισματικές αρχές θα παραμείνουν πολύ προσεκτικές στις κινήσεις τους στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

