Χρηματιστήριο: Στις 1.653,32 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με μικρή πτώση 0,19%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την εταιρική κερδοφορία ύστερα από την είδηση ότι η Nvidia θα επωμιστεί δισεκατομμύρια σε επιβαρύνσεις λόγω των αμερικανικών περιορισμών σε εξαγωγές στην Κίνα.

Η αγορά διορθώνει μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε υψηλά κέρδη 8,38%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 1.653,32 μονάδες σημειώνοντας μικρή πτώση 0,19%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.638,13 μονάδες (-1,11%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 64,09 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,25%), της Τιτάν (+1,74%) και του ΟΛΠ (+1,44%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,21%), της Alpha Bank (-1,85%), της Πειραιώς (-1,31%) και της Jumbo (-1,23%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.493.637 και 3.234.988 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 10,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,13 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 56 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+7,62%) και Space Hellas (+4,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-6,08%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-2,70%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

