Τον Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας και Πρόεδρο του Eurogroup Paschal Donohoe υποδέχτηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της επιβολής δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ, καθώς επίσης και σε ζητήματα χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο υπουργών συμμετείχαν: ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, καθώς και η Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Ελλάδα Ciara O’Floinn.

Καλωσορίζοντας τον Ιρλανδό ομόλογό του, ο Έλληνας Υπουργός σημείωσε ότι τον υποδέχεται «σε μια τελείως διαφορετική συγκυρία απ’ ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, σε μια διαφορετική Ελλάδα. Σε μια χώρα με ανάπτυξη, που μειώνει το χρέος της ταχύτατα, που ελέγχει τις δαπάνες της, που αξιοποιεί με σεβασμό τους ευρωπαϊκούς πόρους. Σε μια οικονομία που, από το 2019 και μετά, έχει δημιουργήσει μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που πετυχαίνει στόχους και που παρουσιάζει πρωτογενή πλεονάσματα τέτοια, ώστε να μπορεί να στηρίζει τους πολίτες της οι οποίοι είναι στο επίκεντρο της κάθε απόφασής μας».

Από πλευράς του, ο κ. Donohoe συνεχάρη την Ελληνική Κυβέρνηση «για τον δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί». Όπως συμπλήρωσε, «αποτελεί απόδειξη της υπεύθυνης διαχείρισης αυτής της κυβέρνησης το να βλέπουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις να συνεχίζονται σταθερά». Περαιτέρω, τόνισε ότι «ως Πρόεδρος του Eurogroup, μπορώ να πω ότι αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την Ευρωζώνη το να βλέπουμε την Ελλάδα να ηγείται στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό έχει αναγνωριστεί ξεκάθαρα και εξωτερικά, μέσα από τις αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης τους τελευταίους μήνες».

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη διαφύλαξης του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου βασισμένου σε κανόνες. Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «Ιρλανδία και Ελλάδα είναι ενεργά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και συμφωνούμε ότι οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητές. Μέλημά μας, μέλημα όλων των χωρών της ευρωζώνης, είναι η διαφύλαξη του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες και η αναπτυξιακή τροχιά των οικονομιών μας».

Περαιτέρω, αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα διατήρησης της ενότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, αλλά και στην αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων, που θα άρουν ρυθμιστικά εμπόδια στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε στον Ιρλανδό ομόλογό του την πλατφόρμα «Μίτος», καθώς και το ελληνικό σχέδιο για την απλούστευση περιττών ρυθμιστικών διαδικασιών.

Ο κ. Donohoe επισήμανε σχετικά ότι «καθώς παρατηρούμε τις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο μας, η στενή συνεργασία και η φιλία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πλέον απαραίτητες. Μέσα στην Ευρωζώνη, θα βρούμε τον σωστό συνδυασμό πολιτικών που θα προστατεύσει τις οικονομίες μας, αλλά και θα μας βοηθήσει να επενδύσουμε στη μακροπρόθεσμη ισχύ της ελληνικής οικονομίας, της ιρλανδικής οικονομίας, της οικονομίας της Ευρωζώνης και του ευρώ».

Τέλος, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις ελληνικές θέσεις σχετικά με την ανάγκη ταχείας ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, με τρόπο που θα ωφελήσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Για την Ελλάδα, η Άμυνα είναι εθνική υπόθεση» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συμπληρώνοντας ότι «σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, είναι εξαιρετικά σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουν να επενδύσουν στην ασφάλειά τους».

Υποδέχτηκα στο @MinEcoFinGR τον Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας και Πρόεδρο του Eurogroup @Paschald σε μία διαφορετική Ελλάδα σε σχέση με το παρελθόν. Σε μια χώρα με ανάπτυξη, που μειώνει το χρέος της ταχύτατα, ελέγχει τις δαπάνες της, αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους. pic.twitter.com/wKDVmremFb — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) April 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.