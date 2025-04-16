Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή πτώση 0,08% - Στα 119,94 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με οριακή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε υψηλά κέρδη 8,38%. Η αγορά έδειξε αντοχές απέναντι σε ένα διεθνές πτωτικό κλίμα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την εταιρική κερδοφορία ύστερα από την είδηση ότι η Nvidia θα επωμιστεί δισεκατομμύρια σε επιβαρύνσεις λόγω των αμερικανικών περιορισμών σε εξαγωγές στην Κίνα.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.655,23 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 119,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.645.227 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,23%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,45%), της Optima Bank (+2,14%), της Coca Cola HBC (+1,97%) και της Lamda Developemnt (+1,73%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,13%), της Elvalhalcor (-1,73%), της Jumbo (-1,46%) και της Εθνικής (-1,10%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.238.395 και 5.201.982 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,25 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 18,40 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ (+8,70%) και Παΐρης (+7,98%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (-5,56%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-5,41%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 4,9750 -0,50%
OPTIMA: 14,3000 +2,14%
ΤΙΤΑΝ: 40,8000 +1,24%
ALPHA BANK: 2,1150 -2,13%
AEGEAN AIRLINES: 11,5200 -0,69%
VIOHALCO: 5,3700 -0,37%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5900 -0,80%
ΔΑΑ: 9,3400 -0,32%
ΔΕΗ: 12,9800 -0,92%
COCA COLA HBC: 43,4400 +1,97%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3900 -0,71%
ΕΛΠΕ: 7,5600 +0,33%
ELVALHALCOR: 1,9300 -1,73%
ΕΘΝΙΚΗ: 9,1720 -1,10%
ΕΥΔΑΠ: 5,7900 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,3810 -0,38%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 +1,73%
MOTOR OIL: 20,4000 αμετάβλητη
JUMBO: 25,5600 -1,46%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 41,6400 -0,67%
ΟΛΠ: 39,9000 +4,45%
ΟΠΑΠ: 18,9300 +0,11%
ΟΤΕ: 15,8200 +0,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,8180 +0,38%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8400 +0,47%
