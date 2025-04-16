Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή πτώση 0,08% - Στα 119,94 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με οριακή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε υψηλά κέρδη 8,38%. Η αγορά έδειξε αντοχές απέναντι σε ένα διεθνές πτωτικό κλίμα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την εταιρική κερδοφορία ύστερα από την είδηση ότι η Nvidia θα επωμιστεί δισεκατομμύρια σε επιβαρύνσεις λόγω των αμερικανικών περιορισμών σε εξαγωγές στην Κίνα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.655,23 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 119,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.645.227 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,45%), της Optima Bank (+2,14%), της Coca Cola HBC (+1,97%) και της Lamda Developemnt (+1,73%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,13%), της Elvalhalcor (-1,73%), της Jumbo (-1,46%) και της Εθνικής (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.238.395 και 5.201.982 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,25 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 18,40 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ (+8,70%) και Παΐρης (+7,98%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (-5,56%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-5,41%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 4,9750 -0,50%

OPTIMA: 14,3000 +2,14%

ΤΙΤΑΝ: 40,8000 +1,24%

ALPHA BANK: 2,1150 -2,13%

AEGEAN AIRLINES: 11,5200 -0,69%

VIOHALCO: 5,3700 -0,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5900 -0,80%

ΔΑΑ: 9,3400 -0,32%

ΔΕΗ: 12,9800 -0,92%

COCA COLA HBC: 43,4400 +1,97%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3900 -0,71%

ΕΛΠΕ: 7,5600 +0,33%

ELVALHALCOR: 1,9300 -1,73%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,1720 -1,10%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,3810 -0,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4800 +1,73%

MOTOR OIL: 20,4000 αμετάβλητη

JUMBO: 25,5600 -1,46%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 41,6400 -0,67%

ΟΛΠ: 39,9000 +4,45%

ΟΠΑΠ: 18,9300 +0,11%

ΟΤΕ: 15,8200 +0,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,8180 +0,38%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8400 +0,47%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

