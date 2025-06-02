Τιμολόγια ρεύματος: Οι χρεώσεις που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Ιούνιο – Αύξηση στα πράσινα τιμολόγια

Μικρές αυξήσεις για δεύτερο συνεχόμενο μήνα καταγράφονται στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος στις χρεώσεις των παρόχων.
Ενώ η χονδρική τιμή έχει πέσει 7% από τον προηγούμενο μήνα και 22% μέσα σε δύο μήνες, παρόλα αυτά, τα πράσινα τιμολόγια ειδικά, που είναι και τα πιο δημοφιλή τιμολόγια, παρουσιάζουν για δεύτερο μήνα αύξηση.
Σύμφωνα με το ertnews.gr η μέση χρέωση του Ιουνίου είναι στα 14,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τον Μάιο ήταν αρκετά χαμηλότερα, στα 13,9. Οι τιμές στους μεγαλύτερους παρόχους διαμορφώνονται ως εξής:
- Η ΔΕΗ στα 14,5 λεπτά από 13,6.
- Η PROTERGIA σταθερή
- Ο ΗΡΩΝ στα 14,6.
- Σταθερή και η NRG
- H φθηνότερη τιμή βρίσκεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ με 12,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
