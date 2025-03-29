Όχημα για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές το νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά

Η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s άνοιξε το δρόμο της επιστροφής του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ώριμες αγορές. O χρόνος της αναβάθμισής του μετράει πλέον αντίστροφα, καθώς στις 8 Απριλίου ο FTSE αναμένεται να δώσει το σήμα για την ημερομηνία επιστροφής του στις ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, που θα αποτελέσει ορόσημο για την εισροή κεφαλαίων των ξένων επενδυτών.

Εκτιμάται ότι το ύψος τους θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ, δίνοντας μία ακόμη σημαντική ώθηση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και στον ελληνικό δείκτη ο οποίος κινείται πλέον πάνω από τις 1.700 μονάδες, παρά την γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί έντονες αναταράξεις στα διεθνή χρηματιστήρια.

Θα πρόκειται για μία ακόμη θετική εξέλιξη των όσων διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική οικονομία μετά τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτική ικανότητας της χώρας καθώς και των ελληνικών τραπεζών.

Καθοριστικό σημείο στην πορεία αυτή ήταν η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s με την οποία η Ελλάδα “κλείδωσε” την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, προσδοκώντας πλέον νέες αναβαθμίσεις εντός του επενδυτικού επιπέδου τους επόμενους μήνες.

Οι θετικές προσδοκίες της αγοράς για τις αναμενόμενες εξελίξεις είναι εμφανείς τόσο από την πορεία των τιμών των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων όσο και από την μεγάλη κινητικότητα που εμφανίζεται πλέον στην εισαγωγή επιχειρήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ήδη σε επίπεδο τεχνικών αλλαγών η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί προκειμένου το ελληνικό χρηματιστήριο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς με στόχο να διευρυνθούν οι επιλογές των επενδυτών και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την είσοδο περισσότερων επιχειρήσεων σ’ αυτό. Στόχος είναι να αποτελέσει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μέσο για την άντληση φθηνότερου χρήματος από τις ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως από τον κορμό των μικρομεσαίων ώστε να στηριχθεί με επενδυτικές πρωτοβουλίες η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα, αναμένεται και η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Τα βασικά σημεία του νέου πλαισίου, όπως αυτό είχε παρουσιαστεί αρχικά προέβλεπαν:

Τη μείωση από 15% σε 5% του φορολογικού συντελεστή για τους τόκους των εισηγμένων εταιρικών ομολόγων που λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας

Την επέκταση των κινήτρων για τους angel investors και για είσοδο επιχειρήσεων στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου, όπως η έκπτωση δαπανών για την εισαγωγή σ’ αυτήν μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κίνητρα για τη μεταφορά εισηγμένων επιχειρήσεων από την κύρια στην εναλλακτική αγορά.

Αύξηση του ορίου του τζίρου από 5 σε 8 εκατ ευρώ πάνω από το οποίο θα είναι υποχρεωτική η έκδοση πληροφοριακού δελτίου αντί για ενημερωτικό.

Η θέσπιση καθεστώτος εκποίησης δικαιούχου για όσους μετόχους δεν εμφανίζονται σε συγχωνεύσεις εισηγμένων με μη εισηγμένες εταιρείες.

Η δυνατότητα στις ΑΕΕΑΠ να διευρύνουν τις επενδυτικές επιλογές τους.

Η προώθηση του θεσμού των ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων.

Εγχειρίδιο ελέγχου των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

