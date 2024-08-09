Ουραγοί στην αγοραστική δύναμη οι Αθηναίοι

Tου Χρισόστομου Τσούφη

Περμ, Ρωσία. Μια πόλη στη μέση του πουθενά γνωστή μόνο για την τέως ονομασία της. Μόλοτοφ.



Πρίστινα, Κόσοβο. Η καρδιά της οικονομίας του Κοσσυφοπεδίου.

Μπάνια Λούκα, Βοσνία. Μια πόλη που ακόμη δεν έχει συνέλθει από τον καταστροφικό πόλεμο του 1992-1995.



Τι κοινό θα μπορούσαν να έχουν οι 3 αυτές πόλεις;

Οι κάτοικοι τους έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από τους Αθηναίους, σύμφωνα τουλάχιστον με το Numbeo, κορυφαίο ιστότοπο συλλογής και σύγκρισης στατιστικών στοιχείων που έχουν να κάνουν με βιοτικό επίπεδο ενός τόπου.

Για την ακρίβεια, οι τρεις προαναφερθείσες πόλεις μοιράζονται το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό, την ανώτερη αγοραστική δύναμη των κατοίκων τους, με 128 ακόμη σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς σε 149 πόλεις, η Αθήνα βρίσκεται στη 18η από το τέλος θέση με έναν δείκτη 60,9 μονάδων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας Αθηναίος που αμείβεται με το μέσο μισθό έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το 60,9% αυτών που μπορεί να αγοράσει ο κάτοικος της Νέας Υόρκης που αμείβεται με τον μέσο μισθό.



Μετά από τους φόρους, τα χρήματα που μένουν στην τσέπη ενός Αθηναίου που παίρνει τον μέσο μισθό, είναι 986 ευρώ και η Αθήνα είναι στην 110η θέση μεταξύ των 150 πόλεων που συγκρίνονται.



Με αυτούς τους πενιχρούς πόρους, οι Αθηναίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πολύ υψηλό κόστος ζωής.

Στα τρόφιμα για παράδειγμα η Αθήνα είναι :



44η στις 150 πόλεις στο κόστος αγοράς 1 κιλού μπανάνας

36η στις 149 πόλεις στο κόστος μισού λίτρου μπίρας

15η στις 150 στην αγορά μιας 12άδας αβγών

25η στις 150 στην αγορά 1 κιλού τυρί

20η στις 150 στην αγορά 1 λίτρου γάλακτος

50η στην αγορά 1 κιλού ρυζιού

Η μηνιαία συνδρομή στο γυμναστήριο κοστίζει 45,9 ευρώ και η Αθήνα είναι 25η ακριβότερη.

Το 1,88 ευρώ/λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη κατατάσσει την Αθήνα στην 23η θέση.

Στην ίδια θέση βρίσκεται και όσον αφορά στο κόστος της σταθερής τηλεφωνίας.

Την απογοητευτική εικόνα συμπληρώνει η αγορά ακινήτων. Η Αθήνα βρίσκεται στην 22η θέση όσον αφορά την τιμή ενός διαμερίσματος σε σύγκριση με το μέσο εισόδημα και στη 35η θέση όσον αφορά το ποσοστό του ύψους ενός μέσου δανείου σε σύγκριση με το μέσο μισθό.



