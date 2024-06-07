Οι ουγγρικές αρχές ολοκλήρωσαν την εξαγορά του αεροδρομίου της Βουδαπέστης σε συνεργασία με τον γαλλικό όμιλο Vinci έναντι 4 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ, μια πράξη "στρατηγικής σημασίας", δήλωσε με ικανοποίηση σήμερα ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ 'Ορμπαν.

"Το ουγγρικό κράτος θα πάρει ένα μερίδιο 80% μέσω του εθνικού επενδυτικού ταμείου Corvinus, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας Μάρτον Νάγκι. Εξέφρασε ικανοποίηση για την επιστροφή του αεροδρομίου στα "εθνικά χέρια", σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την ιδιωτικοποίηση που χαρακτηρίστηκε "ιστορικό λάθος".

Η Vinci Airports, θυγατρική της Vinci Concessions, εξαγόρασε το εναπομείναν 20% και γίνεται, μέσω αυτής της συναλλαγής, "ο φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας".

Πρόκειται για "μια εκχώρηση υπολειπόμενης διάρκειας άνω των 55 ετών που εκπνέει το 2080", διευκρίνισε εταιρία σε χωριστή ανακοίνωση.

Η Vinci, η οποία ήδη είναι παρούσα στην Πορτογαλία, στη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Σερβία, ενισχύει με την εξαγορά αυτή την παρουσία της σε αυτό τον τομέα.

Με την κυκλοφορία που αναμένεται να φθάσει το 2024 στο επίπεδο ρεκόρ των 17 εκατομμυρίων επιβατών, το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης είναι επί του παρόντος το 39ο πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, σύμφωνα με τον οργανισμό Eurocontrol.

Ο αερολιμένας έχει μεγάλες φιλοδοξίες στον τουρισμό και στις εμπορευματικές μεταφορές, κυρίως με την ανάπτυξη συνδέσεων με την Κίνα, η οποία έγινε ο πρώτος επενδυτής στην Ουγγαρία.

Το ύψος της συναλλαγής ανέρχεται σε 3,1 δισεκ. ευρώ, στο οποίο προστίθεται ένα καθαρό χρέος 1,2 δισεκ. ευρώ που εκκρεμεί από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες, συγκεκριμένα τη γερμανική εταιρία AviAlliance.

Με υψηλό επίπεδο χρέους, η ουγγρική κυβέρνηση χρειάστηκε να εκχωρήσει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την εξαγορά.

Είναι "στρατηγικής σημασίας", σχολίασε σήμερα ο 'Ορμπαν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. "Ανακτήσαμε ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που θα πρέπει να κρατάμε πάντα", δήλωσε ελπίζοντας ότι "θα αυξηθεί γρήγορα η αξία του".

Χαιρέτισε τη συμμετοχή των Γάλλων, "που συμπεριλαμβάνονται στους καλύτερους στον κόσμο" σε αυτό τον τομέα, και μίλησε για "σχέδια για την μετέπειτα εμπλοκή των Καταριανών".

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία ο Βίκτορ Ορμπάν, το 2010, το ουγγρικό κράτος επένδυσε εκ νέου σε αρκετούς τομείς της οικονομίας, όπως στον τραπεζικό και τις τηλεπικοινωνίες.

Ο 'Ορμπαν εξηγεί ότι επεδίωξε τη δημιουργία μιας "τάξης Ούγγρων επιχειρηματιών" και την ανάκτηση κεφαλαίων που κατείχαν, έως ότου ανήλθε στην εξουσία, μεγάλοι διεθνείς όμιλοι που επωφελήθηκαν από το κύμα ιδιωτικοποιήσεων μετά την κομμουνιστική εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

