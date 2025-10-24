Λογαριασμός
Οριακές απώλειες στο Χρηματιστήριο - Στις 2.036,67 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Οριακά χαμηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Οριακά χαμηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,56%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.036,67 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,48 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,94%), της Elvalhalcor (+1,80%) και των ΕΛΠΕ (+0,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-0,89%), της Metlen (-0,84%) και της Motor Oil (-0,63%).

Ανοδικά κινούνται 65 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+5,22%) και Κέκροψ(+3,43%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-2,91%) και Χαϊδεμένος (-1,82%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

