Οριακά χαμηλότερα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,56%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.036,67 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,48 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,94%), της Elvalhalcor (+1,80%) και των ΕΛΠΕ (+0,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-0,89%), της Metlen (-0,84%) και της Motor Oil (-0,63%).

Ανοδικά κινούνται 65 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+5,22%) και Κέκροψ(+3,43%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-2,91%) και Χαϊδεμένος (-1,82%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

