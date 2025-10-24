Ebury: Προς μείωση επιτοκίων η Fed παρά το shutdown

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve δεν θα πορεύονται εντελώς στα τυφλά μπαίνοντας στη συνεδρίαση της FOMC του Οκτωβρίου, αν και η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης (government shutdown) σημαίνει ότι θα στηριχθούν σε περιορισμένο αριθμό δεδομένων. Οι ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ ήταν ελάχιστες και σποραδικές από τότε που ξεκίνησε το ομοσπονδιακό κλείσιμο στις αρχές του μήνα, ιδιαίτερα για την αγορά εργασίας, και δεν είναι καθόλου σαφές πότε θα τελειώσει αυτή η έλλειψη δεδομένων. Θετικό είναι ότι η Fed θα έχει στη διάθεσή της, την Παρασκευή, την έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) του Σεπτεμβρίου, με προσδοκία για μια ήπια αύξηση στις πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, δεν αναμένουμε η αβεβαιότητα να αποτρέψει μια μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο. Μια μείωση επιτοκίων αυτόν τον μήνα είχε πρακτικά προεξοφληθεί πριν από το shutdown και έχει πλήρως ενσωματωθεί στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) από τη δημοσίευση των στοιχείων εργασίας του Ιουλίου στις αρχές Αυγούστου. Δεν υπάρχει τίποτα στα στοιχεία, των οποίων η δημοσίευση εκκρεμεί, που θα μπορούσε να είχε σταματήσει μια μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο, και οι αξιωματούχοι της Fed αισθάνονται ασφαλείς να μειώσουν τα επιτόκια αυτόν τον μήνα χωρίς απαραίτητα να κατέχουν μια ολιστική άποψη για την κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν εντελώς χωρίς οικονομικά νέα, αλλά έπρεπε να βασιστούμε σε δευτερεύοντα δεδομένα για να σχηματίσουμε μια εικόνα της κατάστασης της οικονομίας. Τα δεδομένα που λάβαμε ήταν σε γενικές γραμμές συνεπή με την επικρατούσα άποψη. Αυτή είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα των ΗΠΑ παραμένει σε γενικές γραμμές ανθεκτική παρά την αβεβαιότητα του εμπορίου, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του PMI και την εκτίμηση του GDPNow (3,9% σε ετήσια βάση), ενώ η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, όπως αποδεικνύεται από τη συρρίκνωση της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα τον Σεπτέμβριο (-32 χιλιάδες).

Ο πρόεδρος του FOMC, Τζερόμ Πάουελ, επιβεβαίωσε στις αγορές κατά την ομιλία του στις 14 Οκτωβρίου στη Φιλαδέλφεια ότι μια μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο, η οποία είχε ισχυρά σηματοδοτηθεί από τη Fed μετά την τελευταία της συνεδρίαση, παραμένει στο τραπέζι. Προειδοποίησε ξανά για τη σημαντική επιβράδυνση στις προσλήψεις, η οποία θεωρείται ότι ενέχει κίνδυνο για την οικονομία. Σημείωσε επίσης ρητά ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προοπτικές για την απασχόληση δεν είχαν αλλάξει από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όταν η Fed προδιέγραψε δύο ακόμη μειώσεις για το 2025 στο dot plot της.

Δεν θα υπάρξουν επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις ή dot plot αυτόν τον μήνα, οπότε οι συμμετέχοντες στην αγορά θα εξαρτηθούν από τις δηλώσεις της τράπεζας τόσο στην ανακοίνωση όσο και στη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ. Με περιορισμένες νέες πληροφορίες για να βασιστεί, αναμένουμε η ανακοίνωση της τράπεζας να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σε αυτήν, η Fed πιθανότατα θα υπογραμμίσει τις απειλές για την απασχόληση, ενδεχομένως σημειώνοντας ότι αυτοί οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί και ότι το shutdown έχει καταστήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο δύσκολη. Ωστόσο, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να αποτελούν πονοκέφαλο, και θα πρέπει να προκαλέσουν μια επιφυλακτική αντίδραση, ακόμα κι αν οι φορείς χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι η επίδραση των δασμών στις τιμές καταναλωτή είναι προσωρινή.

Ενώ παραμένει ένα σαφές χάσμα στις προσδοκίες επιτοκίων μεταξύ της Fed (τρεις ακόμη μειώσεις μέχρι το τέλος του 2026) και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (πέντε), δεν αναμένουμε από τον Πάουελ να προσπαθήσει να επιδοκιμάσει την άποψη της αγοράς σε αυτή τη συγκυρία. Ο Πάουελ θα πρέπει και πάλι να κρατήσει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της σηματοδότησης περαιτέρω μειώσεων, ενώ ταυτόχρονα να διατηρεί τις προσδοκίες υπό έλεγχο. Περισσότερο από ποτέ, πιστεύουμε ότι ο Πάουελ θα θέλει να κρατήσει έναν ουδέτερο τόνο που ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα «δεν υπάρχει τίποτα το αξιοσημείωτο» στους συμμετέχοντες στην αγορά.

Πιστεύουμε ότι η Fed έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της. Κατά την άποψή μας, η κατάσταση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ ενισχύει σημαντικά την υπόθεση για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων, αλλά οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό επιβάλλουν αυτοσυγκράτηση. Πριν από το ομοσπονδιακό κλείσιμο, προβλέπαμε δύο ακόμη μειώσεις από τη Fed φέτος τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, μια άποψη που δεν έχει αλλάξει λόγω της έλλειψης επίσημων ανακοινώσεων δεδομένων που θα μετέβαλαν τη θέση μας. Η πορεία της πολιτικής για το 2026 είναι λιγότερο σαφής και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα εισερχόμενα δεδομένα, μόλις τα λάβουμε.

Υποθέτοντας ότι η Fed τηρήσει την αναμενόμενη στάση και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της αγοράς την Τετάρτη, τότε θα μπορούσαμε να δούμε μια ασυνήθιστα ήπια αντίδραση στο δολάριο. Οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προεξοφλούν πλήρως, σχεδόν χωρίς διαφορά, μειώσεις 25 μονάδων βάσης (bp) τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Δεκέμβριο. Ως εκ τούτου, μια μείωση επιτοκίων αυτόν τον μήνα, σε συνδυασμό με μια ένδειξη για άλλη μία στην επόμενη συνεδρίαση, θα γίνει αποδεκτή αδιαμαρτύρητα από τις αγορές.

Ενδείξεις μεγαλύτερης διαφωνίας εντός της FOMC ή/και πιο ήπιες δηλώσεις που ενισχύουν τους φόβους για την αγορά εργασίας, θα ήταν πτωτικές για το δολάριο. Αντιθέτως, ένα καλύτερο αποτέλεσμα στα στοιχεία του CPI της Παρασκευής, ακολουθούμενο από ρητορική που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον πληθωρισμό που προκαλείται από τους δασμούς, θα μπορούσε να προσφέρει κάποια στήριξη.

Η απόφαση της FOMC για τα επιτόκια θα ανακοινωθεί στις 20:00 CET (21:00 ώρα Ελλάδος) την Τετάρτη, και η συνέντευξη Τύπου του προέδρου Πάουελ θα ακολουθήσει 30 λεπτά αργότερα.

Πηγή: skai.gr

