Έπεσαν οι υπογραφές με Chevron - Helleniq Energy για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υπεγράφησαν σήμερα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην επιλογή αιτούντων του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

Σύμφωνα με αυτές, ορίζονται ως επιλεγέντες αιτούντες (προτιμητέοι επενδυτές) οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron - Helleniq Energy.

Παράλληλα, ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι περιοχές που παραχωρούνται αφορούν τις ζώνες «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II», συνολικής έκτασης άνω των 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε θαλάσσιες περιοχές που έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς λόγω πιθανής ύπαρξης κοιτασμάτων ανάλογου τύπου με το κοίτασμα Zohr στην Αίγυπτο.

Τα επόμενα βήματα είναι η διαμόρφωση των συμβατικών όρων, ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η κύρωσή τους από τη Βουλή.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει πολυεπίπεδο πρόγραμμα ερευνών που αναπτύσσεται σε διακριτές φάσεις: αρχικά θα πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευνες 2D και 3D για χρονικό διάστημα περίπου τριών ετών, ακολουθούμενες από δύο έτη γεωλογικής εξειδίκευσης και προετοιμασίας γεωτρήσεων. Στη συνέχεια προβλέπεται διετής περίοδος πιλοτικών γεωτρήσεων, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οικονομικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, θα ακολουθήσει φάση ανάπτυξης και εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΕΔΕΥΕΠ, τα δυνητικά αποθέματα μπορεί να φθάσουν έως και τα 680 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, εφόσον τα δεδομένα επιβεβαιωθούν μέσω γεωτρητικών αποτελεσμάτων.

Δείτε τις υπουργικές αποφάσεις για τις θαλάσσιες περιοχές: «Α2», «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου»

