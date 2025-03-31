Φρένο στον «συνδικαλισμό» υπουργών και βουλευτών

της Δώρας Αντωνίου

Να βάλει φρένο στον ιδιότυπο υπουργικό και βουλευτικό «συνδικαλισμό», που εκδηλώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και προκάλεσε ιδιαίτερη ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου, επιδιώκει η κυβερνητική ηγεσία.

Η ανακοίνωση αυξήσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έφερε την αντίδραση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

Με το αίτημα να δοθούν και σε αυτούς αυξήσεις έσπευσαν να συνταχθούν υπουργοί και βουλευτές, στους οποίους το Μαξίμου έστειλε αυστηρό μήνυμα ότι «η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το δημόσιο ασκείται κεντρικά από το οικονομικό επιτελείο, υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά και ειδικά σε επίπεδο δηλώσεων».

Η κυβερνητική ηγεσία καλείται σε μια απαιτητική άσκηση ισορροπίας.

Από τη στιγμή που η κυβέρνηση διεμήνυσε ότι σταδιακά θα αρχίσει να «ανοίγει το πουγκί» και θα προχωρήσει σε παροχές, ήταν δεδομένο ότι κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα θα σπεύσει να διεκδικήσει μερίδιο.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι πλέον καιρός να περάσει στην τσέπη των πολιτών το θετικό αποτέλεσμα στο πεδίο της Οικονομίας. Δεν μπορεί να παραβλεφθεί, άλλωστε, ότι βρισκόμαστε στο μέσον της δεύτερης τετραετίας και ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα για τις επόμενες εκλογές, ενώ τις αποφάσεις επηρεάζει καθοριστικά και η δυσμενής εικόνα των δημοσκοπήσεων.

Είναι σαφές, όμως, ότι η κυβερνητική ηγεσία επιθυμεί να καθορίσει η ίδια, με βάση και τα δημοσιονομικά περιθώρια, τον ρυθμό ανακοίνωσης των όποιων παροχών και το ύψος τους. Είναι επίσης σαφές ότι καταβάλλεται προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα γενναιόδωρο πακέτο μέτρων, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και θα ξεδιπλώνονται σταδιακά μέχρι τον χρόνο των εκλογών.

Ετσι, οι δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών και βουλευτών για παροχές στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, προκάλεσαν σφοδρή ενόχληση. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναμένεται να ξεδιπλώσει ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που αφορά τα Σώματα Ασφαλείας, με αναφορά σε οικονομική ενίσχυση που ήδη έχει δοθεί, όπως η αύξηση στη νυχτερινή αποζημίωση και η επικείμενη, από τον Ιούλιο, χορήγηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών και επικινδυνότητας.

Και θα παραπέμψει στη ΔΕΘ για περαιτέρω ανακοινώσεις, στο πλαίσιο πάντοτε των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, καθώς σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελε η κυβέρνηση να διαρρήξει τους δεσμούς με το συγκεκριμένο ακροατήριο.

Οσον αφορά τις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών για το θέμα, την αρχή έκανε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για να ακολουθήσουν οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Αδωνις Γεωργιάδης και οι βουλευτές Θάνος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Γιάννης Πλακιωτάκης, Στέλιος Πέτσας, Ανδρέας Κατσανιώτης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, και Φωτεινή Αραμπατζή.

Το Μαξίμου έσπευσε να διαμηνύσει ότι η οικονομική πολιτική δεν γίνεται σε επίπεδο δηλώσεων και αποσπασματικά, προκειμένου να βάλει φρένο και να αποτρέψει το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλοι σε αυτούς.

Από το πρωθυπουργικό περιβάλλον εκτιμάται ότι κυρίως δύο είναι οι παράγοντες που έφεραν αυτή την εξέλιξη. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν ένα συμπαγές εκλογικό ακροατήριο, στο οποίο η Ν.Δ. έχει παραδοσιακά σημαντική επιρροή. Οπότε, ένα κίνητρο που κινητοποίησε εκείνους που έσπευσαν να υιοθετήσουν το αίτημα και να υπερθεματίσουν, είναι καθαρά το πελατειακό - ψηφοθηρικό. Εκτιμάται, επίσης, ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες κινήσεις που γίνονται από την πλευρά βουλευτών εσχάτως, έχει επιδράσει και η πικρία που άφησε σε κάποιους ο πρόσφατος ανασχηματισμός και η διάψευση των προσδοκιών τους για είσοδο στην κυβέρνηση.

Στο υπουργείο Υγείας

Ο πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να συνεχίσει το κύκλο επισκέψεων σε υπουργεία με το υπουργείο Υγείας, από τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπου θα μιλήσει για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που έχουν δρομολογηθεί.

Την Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη Βουλή τον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας.

