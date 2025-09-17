Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ανακοινώνει ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα, τροποποίησης και ακύρωσης ήδη υποβληθεισών αιτήσεων μεταβίβασης έτους ενίσχυσης 2025 ορίζεται η Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα 2023 - 2027».

Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία, δεν θα ληφθούν υπόψη και θεωρούνται ως μη υποβληθείσες για το έτος ενίσχυσης 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

