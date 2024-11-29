Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: Ξανά επικεφαλής η Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα

Η Νιγηριανή Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα (Ngozi Okonjo-Iweala) διορίστηκε και για δεύτερη θητεία επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ, WTO), σε ειδική συνεδρίαση του οργανισμού που έγινε σήμερα, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανακοίνωσή του, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η δεύτερη θητεία της θα συμπέσει με τη θητεία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2020 η κυβέρνηση Τραμπ προσέφερε την υποστήριξή της σε αντίπαλο υποψήφιο και επεδίωξε να μπλοκάρει την πρώτη θητεία της. Η Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα εξασφάλισε την υποστήριξη των ΗΠΑ μόνον όταν ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαδέχθηκε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Τα μέλη του ΠΟΕ αποφάσισαν σήμερα να εμπιστευτούν στην Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα μια δεύτερη θητεία ως γενική διευθύντρια του ΠΟΕ. Η δεύτερη τετραετής θητεία της, η οποία εγκρίθηκε στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου του οργανισμού, θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου του 2025», σημείωσε ο ΠΟΕ στην ανακοίνωσή του.

Εμπορικές πηγές αναμένουν ότι ο δρόμος που έχει μπροστά του ο οργανισμός θα είναι γεμάτος προκλήσεις και θα χαρακτηρίζεται το πιθανότερο από εμπορικούς πολέμους, καθώς ο Τραμπ απειλεί για υψηλούς δασμούς στα αγαθά από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα.

Η Οκόντζο-Ιουεάλα, πρώην υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας, η οποία έγραψε ιστορία το 2021 όταν έγινε η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφρικανή γενική διευθύντρια του ΠΟΕ, χαίρει ευρείας υποστήριξης μεταξύ των μελών του οργανισμού. Τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι θα θέσει ξανά υποψηφιότητα, με στόχο να τελειώσει "ανολοκλήρωτες υποθέσεις".

Δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες.

Εμπορικές πηγές σημείωσαν ότι με τη συνεδρίαση αυτή επιταχύνθηκε κατά κάποιον τρόπο η διαδικασία διορισμού της ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος να μπλοκαριστεί από τον Τραμπ, οι ομάδες και οι σύμμαχοι του οποίου έχουν επικρίνει στο παρελθόν και την Οκόντζο-Ιουεάλα και τον ΠΟΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.