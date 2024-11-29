Meta: Σχεδιάζει ένα υποθαλάσσιο καλώδιο 10 δισ. δολαρίων που θα εκτείνεται σε όλο τον κόσμο

O κολοσσός της νέας τεχνολογίας Meta, σχεδιάζει ένα κολοσσιαίο, μεγαλεπίβολο έργο: να κατασκευάσει ένα νέο, υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών που θα εκτείνεται σε όλο τον κόσμο - ένα έργο 40.000+ χιλιομέτρων που θα μπορούσε να χρειαστεί επενδύσεις ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ουσιαστικά η Meta θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης και χρήστης αυτού του υποθαλάσσιου καλωδίου — μια πρωτιά για την εταιρεία, και επομένως ένα ορόσημο για τις προσπάθειες υποδομής της.



Ο Σουνίλ Τάγκαρε, ειδικός στα υποθαλάσσια καλώδια (και πρωτοπόρος στον χώρο, ως ιδρυτής της Flag Telecom), ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέφερε τα σχέδια της Meta τον Οκτώβριο, είπε στο σάιτ νέας τεχνολογίας TechCrunch ότι το πρότζεκτ έχει αρχικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά όσο συνεχίζεται το ποσό αυτό είναι πιθανό να ανέλθει σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς θα διαρκέσει χρόνια.



Πηγές κοντά στη Meta επιβεβαίωσαν το έργο, αλλά διευκρινίζεται ότι βρίσκεται ακόμα στα αρχικά του στάδια. Έχουν εκπονηθεί σχέδια, αλλά αρνήθηκαν να συζητήσουν τον προϋπολογισμό. Η προσδοκία είναι ότι η Meta θα μιλήσει δημόσια για το πρότζεκτ στις αρχές του 2025, προχωρώντας σε λεπτομέρειες όπως η προβλεπόμενη διαδρομή, η χωρητικότητα και το όραμα πίσω από την κατασκευή του.



Το καλώδιο, όταν ολοκληρωθεί, θα έδινε στη Meta έναν αποκλειστικό δίαυλο για τη διακίνηση δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Η προγραμματισμένη διαδρομή του καλωδίου, σύμφωνα με πηγές, εκτείνεται από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ στην Ινδία μέσω της Νότιας Αφρικής και στη συνέχεια στη δυτική ακτή των ΗΠΑ από την Ινδία μέσω της Αυστραλίας - κάνοντας ένα νοητό σχήμα "W" σε όλη την υδρόγειο, όπως απεικονίζεται εδώ από τον Tagare:

Τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών αποτελούν μέρος της υποδομής επικοινωνιών τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ποιος καταβάλλει τα χρήματα για την κατασκευή και την ιδιοκτησία του — και για ποιους σκοπούς.



Τα σχέδια της Meta υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις και η ιδιοκτησία των υποθαλάσσιων δικτύων έχουν μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια από αποκλειστικότητα κοινοπραξιών που περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνιακούς φορείς, σε αντικείμενο μεγάλων τεχνολογικών γιγάντων.



Ο όμιλος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ πάντως, δεν είναι καινούργιος στο υποθαλάσσιο... παιχνίδι. Σύμφωνα με τους αναλυτές τηλεπικοινωνιών Telegeography, η Meta είναι μερικός ιδιοκτήτης 16 υφιστάμενων δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του πιο πρόσφατου καλωδίου 2Africa που περικυκλώνει την αφρικανική ήπειρο (άλλοι συμμέτοχοι σε αυτό το έργο είναι φορείς όπως η Orange, η Vodafone, η China Mobile και η Bayobab/MTN).



Ωστόσο, αυτό το νέο έργο θα είναι το πρώτο που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στην ίδια τη Meta.



Αυτό θα έβαζε τη Meta στην ίδια κατηγορία με την Google, η οποία εμπλέκεται σε περίπου 33 διαφορετικά δίκτυα, περιλαμβανομένων μερικών περιφερειακών προσπαθειών στις οποίες είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την Telegeography. Άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που είναι είτε μερικοί ιδιοκτήτες είτε αγοραστές χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλώδια είναι η Amazon και η Microsoft (καμία από τις δύο εταιρείες δεν είναι αποκλειστική ιδιοκτήτρια δικτύου).

Γιατί η Meta θέλει το δικό της καλώδιο

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους η κατασκευή υποθαλάσσιων καλωδίων θα ενδιέφερε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta.



Πρώτον, η αποκλειστική ιδιοκτησία της διαδρομής και του καλωδίου θα έδινε στη Meta την ικανότητα να υποστηρίξει τις ανάγκες των δικών της πλατφορμών (Instagram, WhatsApp, Facebook μεταξύ άλλων).



Σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία, η Meta κερδίζει περισσότερα χρήματα εκτός Βόρειας Αμερικής παρά στην ίδια την εγχώρια αγορά της. Η προτεραιότητα στην αποκλειστική υποθαλάσσια καλωδίωση μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σε αυτή την κίνηση.



Η Meta, όπως και η Google, επισημαίνει επίσης την ανάπτυξη που έχει προσφέρει σε διάφορες περιοχές μέσω των υποθαλάσσιων επενδύσεών της, υποστηρίζοντας ότι έργα όπως το Marea στην Ευρώπη και άλλα στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν συνεισφέρει περισσότερο από «μισό τρισεκατομμύριο δολάρια» στις οικονομίες αυτών των περιοχών.

Ο δεύτερος λόγος είναι γεωπολιτικός.



Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, τα υποθαλάσσια καλώδια έχουν κοπεί ως παράπλευρη ή άμεση απώλεια ενός πολέμου. Οι μαχητές των Χούθι, με την υποστήριξη του Ιράν, κυνηγούν πλοία και καταστρέφουν καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα (όπως αυτό που συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία). Αυτόν τον μήνα (Νοέμβριος 2024), η Ρωσία θεωρήθηκε ύποπτη ότι έκοψε ένα υποβρύχιο καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα. Την εβδομάδα που πέρασε, ένα άλλο καλώδιο κόπηκε στα ευρωπαϊκά ύδατα, με ένα κινεζικό πλοίο να φέρεται αυτή τη στιγμή «ο ύποπτος».



Η διαδρομή όπως την οραματίζεται η Meta έχει σκοπό να βοηθήσει την εταιρεία «να αποφύγει περιοχές γεωπολιτικής έντασης», δήλωσε στο TechCrunch πηγή κοντά στην εταιρεία.



Ο Τάγκαρε επισημαίνει στην ανάρτησή του στο blog του ότι η διαδρομή θα αποφύγει την Ερυθρά Θάλασσα, τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, την Αίγυπτο, τη Μασσαλία, τα Στενά της Μαλάκα και τη Σιγκαπούρη.

Πηγή: skai.gr

