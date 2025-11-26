ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 αιτήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες, με βάση το νέο μοντέλο ελέγχων, ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 13,1 εκατομμύρια ευρώ, στους λογαριασμούς αγροτών, που είχαν υποβάλει συνολικά 70.652 αιτήσεις.

Αναλυτικά:

Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024:

36.945 δικαιούχοι - 10,159 εκατομμύρια ευρώ

Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024:

22.228 δικαιούχοι - 2,212 εκατ. ευρώ

Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024:

9.724 δικαιούχοι - 632.000 ευρώ

Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024:

1.665 παραγωγοί - 118.000 ευρώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.