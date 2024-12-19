Σε 2.779.515 ανήλθαν οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Οκτώβριο εφέτος και οι διανυκτερεύσεις σε 10.920.665, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, κατά 4,3% στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, παρατηρήθηκε αύξηση 5,1% στις αφίξεις και 4,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,7% και 1,6%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,9% και 86,6%, αντίστοιχα. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 3,9 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

