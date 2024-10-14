Ο ΟΠΕΚ "κόβει" τις προβλέψεις του για τη ζήτηση του πετρελαίου το 2024 και το 2025

Ο ΟΠΕΚ μείωσε τη Δευτέρα τις εκτιμήσεις του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του έως τώρα. Μείωσε, επίσης, την πρόβλεψή του και για το 2025, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη αναθεώρηση προς τα κάτω.

Αυτή η πιο αδύναμη προοπτική αντανακλά το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και συμμάχους όπως η Ρωσία, που σχεδιάζει να αρχίσει να αυξάνει την παραγωγή τον Δεκέμβριο, κάτι το οποίο είχε βάλει στον πάγο, λόγω της πτώσης των τιμών του μαύρου χρυσού.

Τη Δευτέρα, ο ΟΠΕΚ στη μηνιαία έκθεσή του ανέφερε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,93 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) το 2024, χαμηλότερα από την αύξηση των 2,03 εκατομμυρίων bpd που ανέμενε τον περασμένο μήνα. Μέχρι τον Αύγουστο, ο ΟΠΕΚ είχε διατηρήσει την πρόβλεψη αμετάβλητη από τον Ιούλιο του 2023.

Η Κίνα αντανακλά το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των εκτιμήσεων του Οργανισμού για το 2024. Ο ΟΠΕΚ μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Κίνας στα 580.000 bpd από 650.000 bpd που προέβλεπε πριν. Ενώ τα κυβερνητικά μέτρα τόνωσης που ανακοίνωσε το Πεκίνο θα στηρίξουν τη ζήτηση το τέταρτο τρίμηνο, η χρήση του πετρελαίου αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των οικονομικών προκλήσεων αλλά και των κινήσεων προς καθαρότερα καύσιμα, ανέφερε ο ΟΠΕΚ.

«Η κατανάλωση ντίζελ συνέχισε να μειώνεται λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως της επιβράδυνσης στις κατασκευές κτιρίων και κατοικιών και την αντικατάσταση του πετρελαίου ντίζελ με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στα βαρέα φορτηγά», δήλωσε ο ΟΠΕΚ αναφερόμενος στον Αύγουστο.

Το πετρέλαιο LCOc1 κατέγραψε πτώση περίπου 2% μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, με το αργό Brent να διαπραγματεύεται κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι.

Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις προβλέψεις όσον αφορά τη δυναμική της αύξησης της ζήτησης το 2024, η οποία είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών εκτιμήσεων αφενός γύρω από την Κίνα και αφετέρου σχετικά με τον ρυθμό στροφής, σε παγκόσμιο επίπεδο, προς καθαρότερα καύσιμα. Ο ΟΠΕΚ εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των εκτιμήσεων του κλάδου και έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να ευθυγραμμιστεί με την πολύ χαμηλότερη εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Ο ΟΠΕΚ δήλωσε πως η φετινή αύξηση της ζήτησης εξακολουθεί να είναι πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο των 1,4 εκατομμυρίων bpd που παρατηρήθηκε πριν από την πανδημία COVID-19, η οποία προκάλεσε βουτιά στη χρήση πετρελαίου.

Για το επόμενο έτος, ο ΟΠΕΚ μείωσε την εκτίμηση για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης σε 1,64 εκατομμύρια bpd από 1,74 εκατομμύρια bpd.

Η Λιβύη, το Ιράκ και η Ρωσία κάνουν περικοπές

Ο ΟΠΕΚ+ έχει εφαρμόσει μια σειρά περικοπών της παραγωγής από τα τέλη του 2022 για να στηρίξει την αγορά, οι περισσότερες από τις οποίες θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Οργανισμός επρόκειτο να αρχίσει να «χαλαρώνει» το πιο πρόσφατο όριο περικοπών κατά 2,2 εκατομμύρια bpd από τον Οκτώβριο, αλλά αποφάσισε να καθυστερήσει το σχέδιο για δύο μήνες μετά την πτώση που παρατηρήθηκε στις τιμές του πετρελαίου.

Από την έκθεση του ΟΠΕΚ προκύπτει ότι η παραγωγή μειώθηκε τον Σεπτέμβριο λόγω της αναταραχής στη Λιβύη και των περικοπών από πλευράς Ιράκ. Ο ΟΠΕΚ+ άντλησε 40,1 εκατομμύρια bpd, μειωμένα κατά 557.000 bpd από τον Αύγουστο. Το Ιράκ άντλησε 4,11 εκατομμύρια bpd, μειωμένα κατά 155.000 bpd, αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω από το όριο των 4 εκατομμυρίων bpd.

Εκτός από το Ιράκ, ο ΟΠΕΚ έχει κατονομάσει τη Ρωσία και το Καζακστάν μεταξύ των χωρών που άντλησαν πάνω από τις ποσοστώσεις.

Η Ρωσία μείωσε την παραγωγή τον Σεπτέμβριο κατά 28.000 bpd σε περίπου 9 εκατομμύρια bpd, αναφέρει η έκθεση, επικαλούμενη στοιχεία από δευτερεύουσες πηγές, όπως εταιρείες συμβούλων. Το Καζακστάν, ωστόσο, αύξησε την παραγωγή κατά 75.000 bpd σε 1,55 εκατομμύρια bpd.

Στην έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται πως η ζήτηση για αργό του ΟΠΕΚ+, ή αργό από τον ΟΠΕΚ συν τις συμμαχικές χώρες, με τις οποίες βρίσκεται σε συνεργασία, θα φτάσει στα 43,7 εκατομμύρια bpd το τέταρτο τρίμηνο, θεωρητικά επιτρέποντάς του περιθώρια για υψηλότερη παραγωγή.

Άλλες προβλέψεις δείχνουν μικρότερο περιθώριο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), ο οποίος εκπροσωπεί τις βιομηχανικές χώρες, βλέπει πολύ χαμηλότερη αύξηση της ζήτησης από τον ΟΠΕΚ κατά 900.000 bpd το 2024. Η IEA αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις εκτιμήσεις της την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.