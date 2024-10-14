Χρηματιστήριο: Πτώση 0,37%- Στα 82,94 εκατ. ευρώ για κλείσιμο

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα πρωϊνά τους κέρδη, με τον τζίρο να υποχωρεί σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.411,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,37%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.424,19 μονάδες (+0,52%) και κατώτερη τιμή στις 1.410,77 μονάδες (-0,42%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 82,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.124.288 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegena Airlines (+1,89%), της Coca Cola HBC (+1,40%), της Autohellas (+1,13%), της Elvalhalcor (+0,88%) και της Jumbo (+0,86%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,47%), της ΔΕΗ (-2,06%), της Eurobank (-1,81%), της Motor Oil (-0,96%) και της Τιτάν (-0,92%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Εθνική με 3.492.333 και 3.483.170 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 24,05 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 8,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 50 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +11,93% και Δομική Κρήτης +5,49%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -7,41% και Προοδευτική -4,96%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,4500 -0,92%

ALPHA BANK: 1,4700 +0,17%

AEGEAN AIRLINES: 10,2200 +1,89%

VIOHALCO: 5,5800 -0,89%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5400 -0,90%

ΔΑΑ: 7,5600 +0,13%

ΔΕΗ: 11,4000 -2,06%

COCA COLA HBC: 33,2600 +1,40%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8360 -0,33%

ΕΛΠΕ: 7,0400 +0,28%

ELVALHALCOR: 1,8380 +0,88%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2660 -2,47%

ΕΥΔΑΠ: 5,5900 +0,18%

EUROBANK: 1,9535 -1,81%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4900 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 20,5800 -0,96%

JUMBO: 25,7000 +0,86%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,0000 +0,30%

ΟΛΠ: 27,1000 -0,73%

ΟΠΑΠ: 15,7300 -0,32%

ΟΤΕ: 15,9000 +0,06%

AUTOHELLAS: 10,7200 +1,13%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6740 -0,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7200 -0,92%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5300 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

