Τηλεδιάσκεψη με τους προϊσταμένους των ΔΟΥ και των ελεγκτικών κέντρων όλης της χώρας συγκάλεσε το πρωί ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στον απόηχο της αποκάλυψης του κυκλώματος διαφθοράς, στην ΔΟΥ Κέρκυρας.



Όπως και μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος της Χαλκίδας, έτσι και τώρα, ο κ. Πιτσιλής υπενθύμισε ότι η ΑΑΔΕ συνεργάζεται στενά με κάθε αρμόδια αρχή για την αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς στην Αρχή, και ο ίδιος θα συνεχίσει να απευθύνεται όπου πρέπει, για τη διαλεύκανση παρόμοιων υποθέσεων.



«Όπως εγώ, προσωπικά, έτσι και όλοι σας, όλοι μας, δηλαδή, έχουμε καθήκον να προστατεύουμε την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια στη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ταυτόχρονα, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα συνεπείς με την τήρηση των προθεσμιών απέναντι στους πολίτες, κυρίως σε θέματα επιστροφών φόρου», είπε, μεταξύ άλλων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ζήτησε επίσης να τηρείται η θεσμική απόσταση στις συναντήσεις με τους φορολογουμένους και λογιστές. Επισήμανε, τέλος, ότι «υποχρέωση όλων μας είναι να απομονώνουμε πρόσωπα και συμπεριφορές, που παραβιάζουν τον νόμο και λειτουργούν ενάντια στις αρχές και τις αξίες της ΑΑΔΕ».



Ο κ. Πιτσιλής υπέγραψε σήμερα την εντολή παύσης των εμπλεκομένων από τα καθήκοντά τους και ξεκίνησε η διαδικασία θέσης τους σε δυνητική αργία, σύμφωνα με τον νόμο.

Ήδη, ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ βρίσκονται από το μεσημέρι στην Κέρκυρα, με στόχο - μεταξύ άλλων - τα πεπραγμένα όλων των εμπλεκομένων να ελεγχθούν σε βάθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.