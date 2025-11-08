ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα

Εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία δείχνουν οι υψηλές εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ (FDI in figures).

To 2024, οι ΞΑΕ στην Ελλάδα ανήλθαν σε 7,6 δισ. ευρώ που είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσό που έχει σημειωθεί την τελευταία 15ετία μετά τα 8,4 δισ. ευρώ το 2022.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι εισροές ξένων επενδύσεων συνεχίστηκαν με υψηλό ρυθμό, φθάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι αυξημένες ροές είχαν ως αποτέλεσμα το απόθεμα των ΞΑΕ στην Ελλάδα να πλησιάσει τα 72 δισ. ευρώ το 2024 από 66 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ το 2024, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υπάρχουν τρεις μορφές ΞΑΕ: η απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου που είναι και η σημαντικότερη, η επανεπένδυση κερδών και ο δανεισμός μεταξύ εταιρειών. Η απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου συνδέεται κατά βάση με νέες επενδύσεις, οι οποίες αφορούν είτε σε εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) ή στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (greenfield), ενώ σε μικρότερο βαθμό μπορεί να αντανακλά κεφαλαιακές ενισχύσεις ή οικονομικές αναδιαρθρώσεις.

Η επανεπένδυση κερδών αφορά στο ποσοστό των κερδών που η μητρική εταιρεία που κάνει την ΞΑΕ αποφασίζει να μη διανείμει στους μετόχους της αλλά να το επενδύσει στη θυγατρική της εταιρεία.

Ο δανεισμός μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας είναι η πιο ευμετάβλητη συνιστώσα των ροών ΞΑΕ και καθοδηγείται συχνά από τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες των εταιρειών παρά από γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις.

Οι παγκόσμιες ροές ΞΑΕ παρέμειναν σταθερές, αλλά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (663 δις. δολάρια) το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Βρετανία ήταν οι τρεις μεγαλύτεροι επενδυτικοί προορισμοί στον κόσμο. Οι εισροές επενδύσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ υποχώρησαν κατά 4%, κυρίως λόγω των μειώσεων που σημειώθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις μειώθηκαν, ενώ οι επενδύσεις greenfield έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο στις αναπτυγμένες οικονομίες, με εστίαση στον μεταποιητικό τομέα και τις υποδομές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη (όπως τα data centers).

Οι ξένες επενδύσεις μέσω απόκτησης μετοχικού κεφαλαίου μειώθηκαν σημαντικά στο πρώτο εξάμηνο του 2025, πλησιάζοντας τα επίπεδα που είχαν σημειωθεί στην εποχή της πανδημίας. Οι ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα του ΟΟΣΑ που δέχθηκε αυτής της μορφής ΞΑΕ (46 δισ. δολάρια), ακολουθούμενη από τον Καναδά (22 δισ. δολάρια) και τη Βρετανία (18 δισ. δολάρια).

Οι τρεις μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων σημειώθηκαν στη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, Πρόκειται για:

τη συγχώνευση της γερμανικής Schenker, που παρέχει υπηρεσίες για τις μεταφορές με φορτηγά, με τη δανική DSV A/S που δραστηριοποιείται στον βιομηχανικό και μεταφορικό τομέα

τη συγχώνευση της αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel Corp με την ιαπωνική Nippon Steel Corp και

την εξαγορά της γαλλικής Opella Healthcare Group SAS από την αμερικανική Clayton, Dubilier & Rice έναντι 11 δις. δολαρίων.

Συνολικά, οι τρεις αυτές συμφωνίες αντιστοιχούσαν στο 11% της αξίας όλων των deals που ολοκληρώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

