Οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης υποχωρούν την Παρασκευή, ακολουθώντας την ευρύτερη τάση των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά την αναφορά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, για πιθανή μείωση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να δεσμευτεί για κάτι τέτοιο.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, υποχωρεί κατά 3 μονάδες βάσης στο 2,72%, συνεχίζοντας την πτώση που είχε ξεκινήσει μετά τις δηλώσεις του Πάουελ, σημειώνει το Reuters. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς υποχωρεί κατά 5 μονάδες βάσης, στο 3,36%.

Πηγή: skai.gr

