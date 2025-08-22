Πάουελ - Fed: «Σήμα» για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Όλα τα βλέμματα των επενδυτών είναι στραμμένα στο Τζάκσον Χολ, όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, μίλησε σήμερα Παρασκευή.

Οι επενδυτές ενίσχυσαν τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, μετά τη δήλωση του προέδρου της Fed, ότι η νομισματική πολιτική ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή, δεδομένης της μεταβολής της ισορροπίας των κινδύνων, σημειώνει το Reuters.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο είναι σχεδόν 90%, έναντι περίπου 75% πριν από τις δηλώσεις του Powell.

Οι επενδυτές ανέμεναν την ομιλία του Πάουελ στο ορεινό θέρετρο, αναζητώντας ενδείξεις για το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων, την πρώτη για φέτος, τον Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος της Fed έχει δεχτεί έντονες πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να μειώσει το κόστος δανεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες συνέχισαν να σημειώνουν κέρδη την Παρασκευή, μετά την αναφορά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, σε πιθανή μείωση των επιτοκίων κατά την επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας, σε ομιλία του στο Συμπόσιο του Jackson Hole.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.