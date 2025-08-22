Με πτώση 1,05% έκλεισε την εβδομάδα που τελειώνει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από δύο ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει κέρδη 8,48%.

Η αγορά βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης και «χωνεύει» τα νέα υψηλά 15 ετών στις 2.100 μονάδες, ενώ σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση επόμενο στόχο αποτελούν τα επίπεδα των 2.150 μονάδων.

Παρά την παραδοσιακή θερινή ραστώνη ο φετινός Αύγουστος διακρίνεται για την υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και μέχρι στιγμής η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται πάνω από τα 240 εκατ. ευρώ, επίπεδα που είχε να σημειώσει η αγορά από το Φθινόπωρο του 2009.

Ο Αύγουστος κινείται ήδη κατά 5% υψηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και όλα δείχνουν ότι οδεύουμε για τον 10ο διαδοχικό μήνα κερδών, από τα μακροβιότερο ανοδικά σερί στην ιστορία της αγοράς.

Στη διάρκεια των δέκα τελευταίων μηνών, από τις αρχές Νοεμβρίου 2024 έως και σήμερα 22 Αυγούστου 2025, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 52,26 %, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 42 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.103,93 μονάδες, έναντι 2.126,18 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,05%. Από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 5,48% και από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 43,16%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,18% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 48,33%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,46%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 29,03%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,97%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 79,25%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.048.155 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 209,631 εκατ. ευρώ, από 214,431 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 696 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 147,875 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 44,73 δισ. ευρώ.

