Ενιαίο μητρώο οφειλών, ενιαίο μητρών οφειλετών, ενιαίο μητρών ακινήτων, ενιαίο μητρώο για τα πάντα… Ήλθε η ώρα και για το ενιαίο μητρώο οχημάτων ώστε να υπάρξει ένα μόνιμο πλαίσιο ελέγχου κι όχι …πασαλείμματα με τριμηνιαίου ελέγχους, που άλλωστε κι αυτοί είναι πολύ πρόσφατοι καθώς μέχρι τα μέσα της περσινής χρονιάς κυριαρχούσε απλά ένα χάος.



Από το Μάρτιο μέσω του ενιαίου μητρώου οχημάτων θα διασυνδεθούν μεταξύ τους:

Το Υπουργείο Μεταφορών

Η ΑΑΔΕ

Τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες

Το επικουρικό κεφάλαιο

Το μητρώο πολιτών

Θα δημιουργηθεί έτσι μια MEGA βάση δεδομένων για περίπου 10 εκατομμύρια οχήματα και τους ιδιοκτήτες τους και το δημόσιο θα έχει την «ακτινογραφία» κάθε πινακίδας.

Δηλαδή θα καταγράφονται:

Ο κυβισμός

Ο αριθμός κυκλοφορίας

Ο αριθμός πλαισίου

Η κατηγορία του οχήματος

Το καύσιμο κίνησης

Η ημερομηνία πρώτης άδειας

Η κατάσταση κυκλοφορίας

Το ιστορικό του οχήματος και των ενδεχόμενων μεταβιβάσεων του

Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη

Έχοντας στη διάθεση τους όλα αυτά τα στοιχεία οι αρχές θα μπορούν να πραγματοποιούν συνολικούς και στοχευμένους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο και σε μερικά λεπτά και όχι περιοδικές και χρονοβόρες μέχρι να συγκεντρώσει τα στοιχεία κάθε πλατφόρμας, διασταυρώσεις.

Με προεγκατεστημένους αλγόριθμους είναι δυνατοί και οι αυτόματοι έλεγχοι, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Έτσι θα μπορεί να ελέγχεται:

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίες

Οι κάρτες καυσαερίου

Τα ανασφάλιστα οχήματα

Τα οχήματα σε ακινησία

Τα ληγμένα ή όχι ΚΤΕΟ

Οι μεταβιβάσεις των οχημάτων

Η αλλαγή στοιχείων του κατόχου

Αν κάποιο όχημα βρίσκεται ανασφάλιστο, θα βεβαιώνεται το πρόστιμο και θα ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του:

250 ευρώ για τα δίκυκλα

500 ευρώ για τα Ι.Χ.

1000 ευρώ τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

400 ευρώ είναι το πρόστιμο για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και για τη μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας το πρόστιμο είναι:

+ 25% των τελών για τον Ιανουάριο

+50% των τελών για τον Φεβρουάριο

+100 ευρώ των τελών για τον Μάρτιο κι έπειτα

Η έκταση των παραβάσεων είναι εντυπωσιακή και οι αριθμοί δικαιολογούν απόλυτα τη δημιουργία του μητρώου. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι στους 3 γύρους περιοδικών ελέγχων που έγιναν, έχουν σταλεί έως τώρα περισσότερα από 480.000 ειδοποιητήρια διαφόρων παραβάσεων. Συνολικά έχουν βρεθεί:

700.000 οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ,

244.000 ανασφάλιστα,

113.000 χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Όσοι προειδοποιήθηκαν αλλά αδιαφόρησαν τον Μάρτιο θα κληθούν να πληρώσουν τη λυπητερή.

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου θα πραγματοποιείται νέος ηλεκτρονικός έλεγχος. Αν διαπιστωθεί ότι η παράβαση συνεχίζεται, θα ενεργοποιείται η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων.

Πηγή: skai.gr

