Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ζητούν οικονομολόγοι και επιχειρήσεις - Στο ρετιρέ της Ευρωζώνης η Ελλάδα

Στη δημόσια συζήτηση για τις μειώσεις των φορολογικών βαρών, το αίτημα της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική

Ασφαλιστικό

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στη δημόσια συζήτηση για τον επόμενο γύρο μείωσης των φορολογικών βαρών για το 2026 – που μόνη της άνοιξε η ίδια η κυβέρνηση – το αίτημα της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική.

Στην παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής του γραφείου όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση με τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεση της ήταν σαφής ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν. Ο ΙωάννηςΤσουκαλάς προέταξε τη μείωση της φορολόγησης στη μισθωτή εργασία με ταυτόχρονη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών – εργοδοτών και εργαζομένων. Μάλιστα η έμφαση πρέπει να δοθεί στους νέους όπως είπε.

Την ίδια στιγμή, ο ΣΕΒ παρουσίαζε την ετήσια έρευνα του σχετικά με το πώς αξιολογεί ο επιχειρηματικός κόσμος την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας. Στο ερώτημα σχετικά με τα διαχρονικά προβλήματα που εμποδίζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το κόστος εργασίας βρίσκεται στην τρίτη θέση:

  • Κόστος ενέργειας 94%
  • Φορολογία 87%
  • Ασφαλιστικές εισφορές 86%

Σε αυτό το περιβάλλον, το 48% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών φέτος ενώ το 49% δεν θα κάνει επενδύσεις.

Η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Από το 2019 που ανέλαβε έως σήμερα έχει προχωρήσει σε 4 μειώσεις – η τελευταία τέθηκε σε ισχύ από την πρωτοχρονιά του 2025 – μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος κατά 5,4 μονάδες – 3,02 μονάδες για τον εργοδότη και 2,38 μονάδες για τον εργαζόμενο.

Από το 2019 δηλαδή ένας εργαζόμενος των 1500€ μεικτά έχει δει σωρευτικά από τις 4 μειώσεις ένα μηνιαίο όφελος 43,4€ και ο εργοδότης του 50,55€.

Επιπλέον, έχει υποσχεθεί τη μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα ακόμη το 2027 ώστε η συνολική μείωση του μη μισθολογικού κόστους να φτάσει τις 5,9 μονάδες.

Η όλη συζήτηση που αναπτύσσεται βέβαια θέλει την κυβέρνηση να φέρνει την «υπόσχεση» της ένα χρόνο νωρίτερα – από την πρωτοχρονιά δηλαδή του 2026 – ου μη και να προχωρήσει αν υπάρχουν οι δυνατότητες και σε κάτι καλύτερο καθώς το κόστος της μείωσης υπολογίζεται σε 350-400εκατ€ για κάθε μισή μονάδα μείωσης των εισφορών.

Παρόλες όμως τις μειώσεις, η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 9η θέση της Ευρωζώνης όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές στην κύρια ασφάλιση. Μετά από τις 4 μειώσεις το ποσοστό έχει πέσει στο 29,5% - 18,2% οι εργοδότες και 11,3% οι εργαζόμενοι – έναντι κοινοτικού μέσου όρου 21,5%:

Αυστρία     35,6%

Γαλλία        35%

Σλοβακία   34,5%

Σλοβενία    34,2%

Γερμανία   34,1%

Τσεχία       34

Βέλγιο        32,3%

Ιταλία         31,2%

Ελλάδα      29,5%

Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων η κατάσταση είναι χειρότερη με τη χώρα μας στην 5η θέση:

  • Σλοβενία    20,3%
  • Λιθουανία  19,2%
  • Γερμανία   17,3%
  • Αυστρία     14%
  • Ελλάδα      11,3%

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις των εργοδοτών η χώρα μας είναι ακριβώς στη μέση και στη 10η θέση:

  • Γαλλία        26,7%
  • Εσθονία     25,3%
  • Σλοβακία   24,4%
  • Ιταλία         24%
  • Ισπανία      23,4%
  • Αυστρία     21,6%
  • Βέλγιο        21,3%
  • Πορτογαλία 19,2%
  • Λετονία      19,1%
  • Ελλάδα      18,2%
