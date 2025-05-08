Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στη δημόσια συζήτηση για τον επόμενο γύρο μείωσης των φορολογικών βαρών για το 2026 – που μόνη της άνοιξε η ίδια η κυβέρνηση – το αίτημα της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική.

Στην παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής του γραφείου όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση με τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεση της ήταν σαφής ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν. Ο ΙωάννηςΤσουκαλάς προέταξε τη μείωση της φορολόγησης στη μισθωτή εργασία με ταυτόχρονη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών – εργοδοτών και εργαζομένων. Μάλιστα η έμφαση πρέπει να δοθεί στους νέους όπως είπε.

Την ίδια στιγμή, ο ΣΕΒ παρουσίαζε την ετήσια έρευνα του σχετικά με το πώς αξιολογεί ο επιχειρηματικός κόσμος την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας. Στο ερώτημα σχετικά με τα διαχρονικά προβλήματα που εμποδίζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το κόστος εργασίας βρίσκεται στην τρίτη θέση:

Κόστος ενέργειας 94%

Φορολογία 87%

Ασφαλιστικές εισφορές 86%

Σε αυτό το περιβάλλον, το 48% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών φέτος ενώ το 49% δεν θα κάνει επενδύσεις.

Η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Από το 2019 που ανέλαβε έως σήμερα έχει προχωρήσει σε 4 μειώσεις – η τελευταία τέθηκε σε ισχύ από την πρωτοχρονιά του 2025 – μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος κατά 5,4 μονάδες – 3,02 μονάδες για τον εργοδότη και 2,38 μονάδες για τον εργαζόμενο.

Από το 2019 δηλαδή ένας εργαζόμενος των 1500€ μεικτά έχει δει σωρευτικά από τις 4 μειώσεις ένα μηνιαίο όφελος 43,4€ και ο εργοδότης του 50,55€.

Επιπλέον, έχει υποσχεθεί τη μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα ακόμη το 2027 ώστε η συνολική μείωση του μη μισθολογικού κόστους να φτάσει τις 5,9 μονάδες.

Η όλη συζήτηση που αναπτύσσεται βέβαια θέλει την κυβέρνηση να φέρνει την «υπόσχεση» της ένα χρόνο νωρίτερα – από την πρωτοχρονιά δηλαδή του 2026 – ου μη και να προχωρήσει αν υπάρχουν οι δυνατότητες και σε κάτι καλύτερο καθώς το κόστος της μείωσης υπολογίζεται σε 350-400εκατ€ για κάθε μισή μονάδα μείωσης των εισφορών.

Παρόλες όμως τις μειώσεις, η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 9η θέση της Ευρωζώνης όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές στην κύρια ασφάλιση. Μετά από τις 4 μειώσεις το ποσοστό έχει πέσει στο 29,5% - 18,2% οι εργοδότες και 11,3% οι εργαζόμενοι – έναντι κοινοτικού μέσου όρου 21,5%:

Αυστρία 35,6%

Γαλλία 35%

Σλοβακία 34,5%

Σλοβενία 34,2%

Γερμανία 34,1%

Τσεχία 34

Βέλγιο 32,3%

Ιταλία 31,2%

Ελλάδα 29,5%

Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων η κατάσταση είναι χειρότερη με τη χώρα μας στην 5η θέση:

Σλοβενία 20,3%

Λιθουανία 19,2%

Γερμανία 17,3%

Αυστρία 14%

Ελλάδα 11,3%

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις των εργοδοτών η χώρα μας είναι ακριβώς στη μέση και στη 10η θέση:

Γαλλία 26,7%

Εσθονία 25,3%

Σλοβακία 24,4%

Ιταλία 24%

Ισπανία 23,4%

Αυστρία 21,6%

Βέλγιο 21,3%

Πορτογαλία 19,2%

Λετονία 19,1%

Ελλάδα 18,2%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.