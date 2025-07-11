ΕΕ: Εν αναμονή της επιστολής δασμών Τραμπ

Σε στάση αναμονής βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να λάβει την επιστολή του προέδρου Τραμπ, με την οποία θα γνωστοποιηθεί η τελική απόφαση για την επιβολή νέων δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Σύμφωνα με δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν θα είναι πια οι ίδιες».

Στα πρόθυρα κλιμάκωσης ο εμπορικός πόλεμος

Όπως όλα δείχνουν, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να αποστείλει την επίμαχη επιστολή στις Βρυξέλλες, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να επιβάλει δασμούς από 10% έως και 20% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές. Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει την εφαρμογή μέτρων δασμών σε όλες τις χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πιθανή ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Αυγούστου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλες τις δυνατότητες ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσινγκτον, ελπίζοντας στην αποφυγή περαιτέρω όξυνσης της εμπορικής διαμάχης. Ωστόσο, όπως μεταδίδουν κοινοτικές πηγές, παρότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη, ο τελικός λόγος ανήκει στον Τραμπ: «Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι επιθυμεί ο Τραμπ. Εκείνος θα πρέπει να εγκρίνει την όποια συμφωνία, σε κάθε περίπτωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις

Το ζήτημα των ενδεχόμενων δασμών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των μονίμων αντιπροσώπων της ΕΕ, λίγο πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εμπορίου. Εκτιμάται πως ακόμη και αν τελικά επιβληθούν δασμοί της τάξης του 10%, δεν θα συμπεριλαμβάνουν προς το παρόν φαρμακευτικά προϊόντα ή ημιαγωγούς, εξέλιξη που φαίνεται να διευκολύνει πρωτίστως τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν επισημαίνει πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης. «Εργαζόμαστε ακούραστα για να εξευρεθεί μια συμφωνία επί της αρχής με τις ΗΠΑ, να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά τους δασμούς και να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα, που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας», τόνισε, προσθέτοντας όμως: «δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν θα είναι πια οι ίδιες».

Στο γαλλο-ιταλικό οικονομικό φόρουμ στη Ρώμη, η πρόεδρος τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί η σταθεροποίηση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τρίτες χώρες. «Σε ένα κόσμο που πλήττεται από παγκόσμια αστάθεια, ολοένα περισσότερες χώρες στρέφονται στην Ευρώπη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Deutsche Welle

