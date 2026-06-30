Σε προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεών της για την τιμή του πετρελαίου, για δεύτερη φορά σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, προχώρησε η Morgan Stanley, επικαλούμενη την ταχύτερη της αναμενόμενης αποκατάσταση των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Παράλληλα, η επενδυτική τράπεζα προειδοποιεί ότι η ισχυρή προσφορά από τις ΗΠΑ και η αδύναμη ζήτηση από την Κίνα αυξάνουν τον κίνδυνο υπερπροσφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, εκτιμά ότι η τιμή του Dated Brent -που αποτελεί σημείο αναφοράς για την τρέχουσα τιμή φυσικών φορτίων πετρελαίου από τη Βόρεια Θάλασσα, στα οποία έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία φόρτωσης εντός των επόμενων 10 έως 30 ημερών- αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 75 δολάρια το βαρέλι το γ' και το δ' τρίμηνο, μειωμένη κατά 15 και 5 δολάρια αντίστοιχα.

Η επενδυτική τράπεζα αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την τιμή του πετρελαίου και στα τέσσερα τρίμηνα του επόμενου έτους, αναμένοντας ότι το Dated Brent θα διαμορφωθεί στα 70 δολάρια στα τέλη του 2027.

«Το Στενό ανοίγει ξανά ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, ωστόσο οι “διπλοί παράγοντες εξισορρόπησης” των υψηλών εξαγωγών των ΗΠΑ και των χαμηλών εισαγωγών της Κίνας παραμένουν σε ισχύ», αναφέρουν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Μαρτίν Ρατς.

Σημειώνεται ότι η επενδυτική τράπεζα είχε μειώσει ήδη τις προβλέψεις της για τις τιμές με έκθεσή της στα μέσα Ιουνίου.

«Καθώς η προσοχή στρέφεται στο 2027, η αγορά έχει κάνει πλήρη κύκλο – επιστρέφοντας στο πλεόνασμα», αναφέρουν οι αναλυτές της Morgan Stanley.

Η αποκλιμάκωση έντασης στο Ορμούζ πιέζει τις τιμές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent -που αποτελούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς- έχουν κατρακυλήσει περίπου 30% αυτό το τρίμηνο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης, η οποία επέτρεψε την επανέναρξη μέρους της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ. Η ταχύτερη της αναμενόμενης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας ώθησε τους αναλυτές να επανεξετάσουν τις προβλέψεις τους, με την Goldman Sachs Group Inc. να μειώνει επίσης τις δικές της εκτιμήσεις.

Παρότι η κίνηση στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό επιβραδύνθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά τα πλήγματα που σημειώθηκαν σε δύο πλοία, έκτοτε έχει αυξηθεί εκ νέου, εντείνοντας την αίσθηση ότι οι εταιρείες δεξαμενόπλοιων είναι διατεθειμένες να διασχίσουν το Ορμούζ. Αυτό αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιστροφή της αγοράς στην κανονικότητα και την απελευθέρωση εκατομμυρίων βαρελιών προσφοράς.

Η Morgan Stanley αναφέρει ότι κατέγραψε 35 δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ την Πέμπτη - σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται 30 έως 40 διελεύσεις, αριθμός συνηθισμένος πριν ξεκινήσει η σύγκρουση τον Φεβρουάριο.

Για να εξισορροπηθεί η αγορά πετρελαίου το 2027, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, οι ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ πρέπει να ανακάμψουν μόλις στο 65% περίπου του επιπέδου πριν από τη σύγκρουση, ή περίπου στα 11 έως 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, τα οποία στην κορύφωσή τους τον Απρίλιο σκαρφάλωσαν πάνω από τα 126 δολάρια, σβήσει πλέον την άνοδο εν μέσω του πολέμου, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες με στόχο τον μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο, παράδοσης τον Σεπτέμβριο, κινείται στα 73,70 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, σημειώνοντας ήπιες απώλειες 0,28%.

Χαλάρωση της αγοράς

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι έχει εντοπίσει σειρά ενδείξεων για χαλάρωση της αγοράς βραχυπρόθεσμα. Σε αυτές περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση των ΣΜΕ σε καθεστώς contango, όπου τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης διαπραγματεύονται φθηνότερα από εκείνα με μεταγενέστερη λήξη, ένδειξη υπερπροσφοράς βραχυπρόθεσμα, καθώς και ορισμένες φυσικές διαφορές τιμών που έχουν «σημανθεί ως υπό πίεση».

«Αφαιρέστε για μια στιγμή το αφήγημα και δείτε μόνο τις τιμές. Περιγράφουν μια αγορά που έχει αποδυναμωθεί σε όλο το φάσμα», αναφέρουν οι αναλυτές της Morgan Stanley.

Πηγή: skai.gr

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